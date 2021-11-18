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Başkan İduğ esnafı dinledi - Son Dakika

Başkan İduğ esnafı dinledi

18.11.2021 09:49
Başkan İduğ esnafı dinledi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Site esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan İduğ, çevre düzenlemesi için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Başkan İduğ'dan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ne ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan İduğ dün de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte siteyi gezen Başkan İduğ, esnafın ihtiyaçları doğrultusunda bir takım düzenlemelere gidileceğinin müjdesini verdi. Göreve geldiği günden bu yana esnafı desteklemeye yönelik çalışmalara ağırlık verdiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi ve esnaflar birbirine destek olmalı. Biz nasıl her koşulda esnafımızı destekliyor, yanlarında oluyorsak esnaflarımız da bizim işimizi kolaylaştırmalı. Özellikle sanayi atıkları ve moloz dökümünün önlenmesi konusunda esnafımızdan destek bekliyoruz" dedi.

"Esnaflarımızdan hassasiyet bekliyoruz"

Sanayi atıklarının belirlenen alanların dışına atılması ve moloz dökümünün önlenmesi konusunda esnaftan hassasiyet göstermelerini beklediklerini ifade eden Başkan İduğ, "Caydırıcı nitelikte cezalar kesmemize, depolama ve döküm anlamında kolaylık sağlamamıza rağmen hala atık sorunuyla karşılaşıyoruz. Atıkların belirlediğimiz alanlara atılması gerekiyor. Moloz için ise büyük depolama alanları belirledik. Çevre ve görüntü kirliliği yaratan bu sorunlara karşı esnaflarımızla birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Taleplere anında cevap

İlçede yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Esnaflarımızdan gelen şikayet ve talepleri anında değerlendiriyor, hızla çözüm üretiyoruz. Belediyemizin yetki alanında olmayan konularda da ilgili kurumlara bünyesinde takipçisi oluyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan İduğ esnafı dinledi

Mustafa İduğ, Işıkkent, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ esnafı dinledi - Son Dakika


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