Başkan İduğ "Esnafımızın yanındayız" - Son Dakika

Site esnafının taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan İduğ, ilçede faaliyet gösteren sanayi sitelerini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü ile birlikte Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde ve site esnafının desteğiyle yapılan camide incelemelerde bulunan Başkan İduğ, bölgede yapılacak çalışmalara esnafın talepleri doğrultusunda yön verileceğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdikleri projelerle esnaflara destek verme bakış açısı içinde olduklarını ifade eden Başkan İduğ, "Yerel yönetimler ve esnaf arasındaki güçlü bağlar var. Bizler kentin ekonomisini güçlendiren, istihdam yaratan, çalışıp üreten esnafımızın her koşulda yanındayız. Esnafımız da bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Sorunları hep birlikte tespit ediyor, birlikte çözüyoruz. Bornova'yı birlikte yönetiyor, birlikte büyütüyoruz. Bornova hepimizin" dedi.

Bornova'nın geleceğine yatırım

Kurulan İletişim Merkezi ile gelen talepleri aynı gün karşılayacak altyapıyı oluşturduklarını ifade eden İduğ, "Bölgede yol sorununu olduğunu biliyorum. Beton santralimizi devreye aldık. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek Asfalt Üretim Tesisimiz ile Bornova'nın tamamında yol sorununu 30 yıl boyunca çözmüş olacağız. Araçlarımızı kiralamak yerine satın alarak, havuzlar, spor tesisleri açarak, kız yurdu, Pazar yerlerini iletişim merkezi açarak Bornova'nın geleceğine yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Üründü'den İduğ'a teşekkür

Başkan İduğ'un 'bir telefon kadar uzakta' olduğunu söyleyen İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, "Ne zaman sorunumuz olsa Başkanımıza ulaşıp kısa sürede çözüm bulabiliyoruz. Göreve başladığı günden beri her zaman bizim yanımızda oldu. Kendisi de bir iş insanı olan ve aramızdan çıkan başkanımıza desteklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'Lütfen işçi çıkartmayın'

İş insanı yönüyle 2022 yılının ekonomik görünümünü de değerlendiren Başkan İduğ, "Sermayeler azaldı, giderler arttı. Zor bir yıl olacak. Bu dönemde çok dikkatli hareket etmek, varlıklarımızı korumak zorundayız. En değerli varlıklarımız da birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdır. Bu zor süreçte istihdamda azalmaya gitmeyin. Sizden rica ediyorum, lütfen kimse işçi çıkartmasın" diye konuştu.

Kümelenme projesi

Geçmişte otomotiv sektöründe bir kümelenme çalışması yürüttüklerini hatırlatan Başkan İduğ, "Avrupa Birliği ve ilgili bakanlıkların desteği ile aynı sektörde faaliyet gösteren 15 firmanın bir araya gelmesiyle Kümelenme Projeleri yapılabiliyor ve amaçla önemli destek de alınabiliyor. Üretimi arttırma hedefinin olmazsa olmazı kurumsallaşma ve teknoloji yatırımları için ihtiyaç duyulan bütçe, Kümelenme Projesi ile karşılanabilir. Biz de belediye olarak bu süreçte neye ihtiyaç duyulursa elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.