Başkan İduğ Göztepe'yi ilk maçında yalnız bırakmadı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Göztepe'yi yalnız bırakmadı.

Maç başlamadan dakikalar önce sahaya inerek Göztepe'nin kaptanı Beto'ya çiçek veren İduğ, tüm futbolculara başarılar diledi. Daha sonra protokol tribününde Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'ya da çiçek takdim eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak her zaman Göztepe'nin ve İzmir takımlarının yanında olacaklarını söyledi.

Göztepe'nin bu yıl Süper Lig de en üst sıralarda yer alacağına inandığını vurgulayan İduğ, "İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Göztepe'nin Süper Lig'i en üst sıralarda tamamlamasını hatta şampiyon olarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmesini istiyoruz. Ayrıca tüm İzmir takımlarının bulundukları liglerde başarılı olması en büyük dileğimiz" dedi.