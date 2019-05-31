Son Dakika Haberleri: Başkan İduğ, iftarda huzurevi sakinleri ile buluştu
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Başkan İduğ, iftarda huzurevi sakinleri ile buluştu

1 saat önce

Huzurevi sakinleri ile aynı sofrayı paylaşmanın sevincini yaşayan Başkan İduğ, onlarla sohbet ederek, Bocce Takımı ile de maç yapmak için sözleşti.

Başkan İduğ, iftarda huzurevi sakinleri ile buluştu, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Nevvar Salih İşgören Huzurevi'nde kalan yaşlılarla iftar yemeğinde buluştu.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ Bornova'da bulunan Nevvar Salih İşgören Huzuevi'nin sakinlerini iftar yemeğinde ağırladı. Dramalılar Köşkü bahçesinde düzenlenen yemeğe huzurevinde kalan 50 yaşlı katıldı.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan İduğ ve eşi Ufuk İduğ, yaş almış büyüklerle sohbet etti. Huzurevinde kalan yaşlıların Bocce Takımı olduğunu ve yarışmalara katıldıklarını öğrenen Başkan İduğ, 12 Haziran tarihinde beraber maç yapmak için de sözleşti.

Başkanlık görevini 1.5 ay kadar önce devraldığını söylene Başkan Mustafa İduğ, "Bu akşam buraya gelerek bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde birlikte olacağız. Sizlerle daha yakın olmak, sizleri dinlemek ve fikirlerinizi almak isteriz. Sizleri çok seviyor ve daha sık birlikte olmak istiyoruz"dedi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:31 Kaynak: Bültenler
Salih İşgören, Bornova, Mustafa İduğ, Güncel
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