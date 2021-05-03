Başkan İduğ, Katı Atık Transfer Merkezi'ni gezdi - Son Dakika

Daha temiz bir Bornova için Katı Atık Transfer Merkezi

Ziyarette, Bornova Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları ve hizmet binası yapılan şantiye alanını gezen Başkan Mustafa İduğ, Devran ve Mesutgil'den de Katı Atık Transfer Merkezi'nin çalışma sistemi ile ilgili bilgi aldı. Merkezin ilçe için çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan İduğ, "Burası sayesinde hem zamandan büyük bir tasarruf sağlayacak hem de mahallelerde yapılan çöp toplama seferlerini arttırmış olacağız" dedi.

Seferler arttı

Başkan Mustafa İduğ, "Daha önce çöp kamyonları ile toplanan atıklar tek tek Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine götürülürken, şantiye içine kurulan Transfer Merkezi sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük tırları ile alınmaya başlandı. Zamandan sağlanan tasarruf sayesinde çöp kamyonlarımızın yaptığı sefer sayıları da arttı" diye konuştu. Temizliğin en önemli önceliklerden biri olduğunu da dile getiren İduğ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibi ile kentimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma için de emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçelerde toplanan evsel atıkların tırlara göre daha küçük hazneli olan çöp kamyonları ile Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine götürüldüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ise, "İBB olarak hayata geçirdiğimiz bu proje ile küçük araçlarıyla çöplerini transfer istasyonuna getiren ilçe belediyelerinin taşıma maliyetleri düşmüş oluyor. Aynı zamanda taşıma hattındaki trafik yoğunluğu azalırken, çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik yaratmıyor" diyerek bilgi verdi.