Başkan İduğ, şampiyonları ağırladı - Son Dakika

Avrupa Trambolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde ikinci olarak, Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Bornova Belediyesporlu Sıla Karakuş, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Halter dalında 3. olarak Bronz madalya kazanan Rabia Kaya ve 2020'de Türkiye Matematik Yarışması'nda 2. olan BELGEM öğrencisi Muzaffer Varlı ile bir araya gelen Başkan İduğ, başarılarının devamını diledi.

Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediyespor antrenörleri ve gençlerin ailelerinin de katıldığı ziyarette gençlerle sohbet eden Başkan Mustafa İduğ, başarılı olmak için yaptıkları çalışmalar ve gelecek planları hakkında da bilgi aldı. Yetenekli gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten İduğ, "Onları her zaman öne çıkarmak ve destek olmak için gerek yönetimlere düşen görev sağlanan olanakları arttırmak. Bizde bunun için çalışıyoruz" dedi.

Spor kenti Bornova

Spor alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Başkan Mustafa İduğ, "Bornova bir spor kenti. Biz belediye olarak basketboldan futbola ve salon sporlarına kadar her alanda Bornovalılara çeşitli olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. İlçemize spor alanında bu başarıları getiren genç sporcularımız Rabia Kaya ve Sıla Karakuş'a bizi gururlandırdıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

BELGEM Merkez binası

Eğitim konusunda yapılan çalışmaları daha ileri taşımak için uğraştıklarını da dile getiren İduğ, " Bornova Belediyesi her zaman eğitime öncelik tanımıştır. BELGEM'de bunun bir göstergesi. Bizde eğitime yapılan hizmetleri Dijital Sınıf ile arttırdık. Bornova Merkez'de bulunan eski sınav dershanesi binasına da BELGEM Merkez Binası olarak hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Biz çocuklarımız arasında özel yetenekli olanları öne çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu yeteneklerden biri de dershanemizde eğitim alan Muzaffer Varlı. Kendisini matematikte gösterdiği üstün başarı için tebrik ederim" dedi.