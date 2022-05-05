Başkan İduğ, "Sırrımız kurumsal yönetim anlayışı"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli çok sayıda meclis üyesinin katıldığı toplantı Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda konuk konuşmacı olan Başkan İduğ, Bornova için yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yaptığımız tüm yatırımların bedelini ödedik. Mali disiplin ve kurumsal yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Asfalt üretim tesisinden havuza, Pazar yerlerinden STK Merkezine bir ilçe belediyesi için oldukça önemli yatırım yaptık. Bundan sonra atacağımız adımlarda belirlendi. Hedef ve öncelik belirliyor, dikkatli biçimde adımlarımızı atıyoruz. Başarının sırrı kurumsal yönetim anlayışı" dedi.

İTB Meclis Üyelerinin geniş katılımlarıyla yapılan toplantıda Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak imza attıkları projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 35 ayda 35 projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, verimlilik esaslı rekabetçi belediye anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Teknolojiye yatırım

Akademik çalışmasını kurumsallaşma üzerine yaptığını ifade eden Başkan İduğ, kurumsal hafızanın önemine vurgu yaparak, "Belediyeye ilk işimiz teknolojik alt yapıyı geliştirmek olduk. Envanterler çıkararak, ihtiyaç analizi yaptık. Bütçemize göre uygulamalar ile çalışmalar gerçekleştirdik. Tasarrufu ön plana alarak, kaynağı kendi içinde projeler ürettik. Bu sayede de bugün borçsun bir belediye olduk" dedi.

Bornova'ya yeni yatırımlar

Yaptığı sunumda asfalt üretim tesisinden Çamdibi Yüzme Havuzu'na araç satın alımlarından, Bornova Belediyesi'ne yeni mülklerin kazandırılmasına kadar pek çok adım attıklarını anlatan Başkan Mustafa İduğ, "Pandemide, depremde selde birçok zorluk yaşadık. Bir de üstüne ekonomik kriz yaşıyoruz. Bütçemizde araç kiraları yer tutuyordu, biz 142 aracı aylık kira parasını kredi taksiti olarak ödeyerek satın aldık.Araçlar 12-18 ay arasında kendi maliyetini karşıladı. Buradan elde ettiğimiz tasarrufla diğer yatırımları yapma fırsatı bulduk. Yeni mülkler satın aldık. Yeni projeler hayata geçirdik" diyerek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Başkan İduğ'u ağırlmaktan onur duyuyoruz"

Ukrayna- Rusya savaşının dünya ekonomisine etkileri ve tarım sektöründeki güncel gelişmeler gibi konuların ele alındığı toplantıda konuşan Işınsu Kestelli, "Yaptığı çalışmalarla örnek olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un aramızda olmasından onur duyduk. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz ise, "Birçok kurum ve STK'da önemli görevlerde yer alan Başkan Mustafa İduğ doğup büyüdüğü kente hizmet ederek, çok güzel işlere imza atıyor. İzmir Ticaret Borsası olarak kendisiyle işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Zeytin fidanı ve atalık tohum

Toplantının sonunda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine nesilden nesile kültürel miras olarak aktarılan ve Bornova Belediyesi'nin Kayadibi'nde kurduğu Atalık Tohum Bahçesi'nde yetiştirilen Bornova kınalı bamyası ve karışık sebzelerden oluşan tohumları ve zeytin fidanı hediye etti.