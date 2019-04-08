Son Dakika Haberleri: Başkan İduğ'un İlk Ziyareti Emek Temsilcilerine

Başkan İduğ'un İlk Ziyareti Emek Temsilcilerine

2 saat önce

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, belediye dışındaki ilk ziyaretini emekçilerin temsilcilerine yaptı. İduğ, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'yı ziyaret etti.

Başkan İduğ'un İlk Ziyareti Emek Temsilcilerine, System.String[]

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'yı ziyaret eden İduğ, "Biz herkesin hakkını vermek için geldik. İnsanlar çalışıp hakkını alsın. Bütçe olanakları çerçevesinde bunu sağlamaya çalışacağız. Üretimin, verimin artmasını, herkesin mutlu olmasını istiyoruz" dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, Mustafa İduğ ile uzun yıllar birlikte uyum içinde çalışacaklarından hiçbir şüphe duymadıklarını vurguladı.

DİSK Genel İş Sendikası'nın 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, 4 Nolu Şube Başkanı Şükret Sevgener, 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu'nun da yer aldığı ziyarette önemli mesajlar verildi. Ziyarete Bornova Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Herkesin hakkını vermek için geldik

Tüm çalışanların hakkını almasını ve verimli olmasını istediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Biz herkesin hakkını vermek için geldik. İnsanlar çalışıp hakkını alsın. Bütçe olanakları çerçevesinde bunu sağlamaya çalışacağız. Üretimin, verimin artmasını, herkesin mutlu olmasını istiyoruz" dedi.

Genelde de iktidar olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde cesaretle başarılı olmuş ilçe belediye başkanlarını Büyükşehirlerde aday gösterdiğini hatırlatan İduğ şöyle konuştu: "CHP'de mantık değişti. İş dünyasında, sivil toplum örgütlerinde başarılı olanlar aday gösterildi. Bunlardan biri de bendim. Artık 'kimi koyarsak kazanır' devri bitti. Biz İzmir'de 25 ilçeyi kazandık. CHP açısından çok başarılı bir durum var. Yerelden sonra genelde de iktidar olacağız."

Uzun yıllar uyumlu çalışacağız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile uzun yıllar birlikte uyum içinde çalışacaklarından hiçbir şüphe duymadıklarını belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Sanayi ve üretimin olduğu yerlerde CHP kazandı. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerler bizim nefes aldığımız alanlardır. Bu yerler artık daha da büyüdü. Bu seçimler mutlu ve umutlu bir gelecek için topluma ışık oldu. Umutların yeşerdiği bir Türkiye'ye kavuştuk" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

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