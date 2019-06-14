Başkan İduğ üniversite sınavına girecek adaylara başarılar diledi

Sınav yerlerine ulaşım konusunda olumsuzluk yaşanmaması için de önerilerde bulunan İduğ şu açıklamayı yaptı:

TOPLU ULAŞIMI KULLANIN

"Gençlerimiz, 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü gelecekteki kariyerlerini belirleyecek. Ege Üniversitesi'nde, üniversite sınava girecek öğrenci ve ailelerinin özel araçları ile gelmeleri durumunda 'plaka okuma sistemi' uygulanacağından uzun kuyruklarla karşılaşma ihtimali çok yüksek olacak.Bu nedenle sınava girecek öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından metro ve otobüs gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları, ulaşma sürelerini oldukça kısaltacak. Bu nedenle sınav günleri toplu taşım araçlarının kullanılmasını önemle tavsiye ederiz."