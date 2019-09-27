Başkan İduğ, URBANREC Türkiye Konferansı'nda konuştu

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çevre bilincinin oluşturulmasında yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz" dedi.

ÇOK İYİ ANLATMALIYIZ

İnciraltı'ndaki Wyndham Grand Otel'de yurtdışından proje ortaklarının da katılımı ile gerçekleşen konferansta proje ortağı olarak yer alan Başkan İduğ, atıkların ana çıkış yerlerinin konutlar ve okullar olduğunu söyledi. Özellikle çocuk ve gençlere geri dönüşümün öneminin doğru şekilde anlatılması gerektiğini ifade eden İduğ, "Uyguladığımız URBANREC projesi kapsamında, Bornova'da ev eşyası gibi büyük hacimli atıkları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kullanılamayacak olanları ise ya bertaraf ediyoruz, ya da dönüştürüyoruz"dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ ÖNÜMÜZÜ AÇTI

Dr. Mustafa İduğ, dünyanın geleceği ve ekolojik denge için de üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti. İYTERektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise URBANREC projesinin üniversite-yerel yönetimler işbirliği konusunda Türkiye'ye rol model olduğunu belirtti. Baran, "Böylesi bir projenin çıktılarının günlük hayatta uygulanabilmesinin önünü açarak bize fırsat veren Bornova Belediyesi başta olmak üzere ve katkı koyan akademisyenlerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Yapılan ortak çalışmanın detaylarını URBANREC Türkiye Koordinatörü, İYTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu anlattı. Sofuoğlu, projenin araştırma ve bilimsel destek aşamasında İYTE'nin, uygulama aşamasında ise Bornova Belediyesi'nin yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Sofuoğlu, "Sonuçların yaygınlaştırılması için düzenlenen bu konferansımızda yaşanabilir bir Dünya'nın geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz"diye konuştu.