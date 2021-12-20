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Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti

20.12.2021 09:07
Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret ederek yeni il binasının hayırlı olmasını diledi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, ilçe yöneticileri, Bornova Kadın ve Gençlik kollarının başkan ve yöneticilerinin de katıldı.

Başkan Mustafa İduğ, CHP İl Örgütü'nün yeni binasını çok beğendiğini dile getirerek Başkan Yücel ve il yöneticilerine başarılar diledi. Başkan İduğ, "Parti eğitimlerinin yapılabileceği, yönetici arkadaşların donanımına katkı koyulabilecek güzel bir bina oldu. Partiye kazandıran başta İl Başkanımız Deniz Yücel ve yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise İzmir İl Başkanı Yücel'in başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "İktidara yürüyen bir partinin vitrinine yakışan bir bina oldu" dedi.

Bornova'ya teşekkür

Pandemi koşulları nedeniyle binaya taşınma süresinin uzadığını, bu süreçte de binanın baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Deniz Yücel ise "Binamız, ana kadrolarımızın, parti okulumuzun, kadın ve gençlik kollarımızın aynı anda çalışma yapabileceği fiziki koşullara sahip merkezi bir noktada yer alıyor.Kısa süre içinde resmi açılışımızı da yapacağız. Bize her zaman destek olan Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyelerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa İduğ, Hisarcık, Bornova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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