Başkan İduğ ve Çapın'dan Yücel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, ilçe yöneticileri, Bornova Kadın ve Gençlik kollarının başkan ve yöneticilerinin de katıldı.

Başkan Mustafa İduğ, CHP İl Örgütü'nün yeni binasını çok beğendiğini dile getirerek Başkan Yücel ve il yöneticilerine başarılar diledi. Başkan İduğ, "Parti eğitimlerinin yapılabileceği, yönetici arkadaşların donanımına katkı koyulabilecek güzel bir bina oldu. Partiye kazandıran başta İl Başkanımız Deniz Yücel ve yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise İzmir İl Başkanı Yücel'in başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "İktidara yürüyen bir partinin vitrinine yakışan bir bina oldu" dedi.

Bornova'ya teşekkür

Pandemi koşulları nedeniyle binaya taşınma süresinin uzadığını, bu süreçte de binanın baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Deniz Yücel ise "Binamız, ana kadrolarımızın, parti okulumuzun, kadın ve gençlik kollarımızın aynı anda çalışma yapabileceği fiziki koşullara sahip merkezi bir noktada yer alıyor.Kısa süre içinde resmi açılışımızı da yapacağız. Bize her zaman destek olan Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyelerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.