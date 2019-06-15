Son Dakika Haberleri: Başkan İlbey, Ulaş gölünde incelemelerde bulundu
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Başkan İlbey, Ulaş gölünde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş gölü mesire alanında incelemelerde bulundu.

Başkan İlbey, Ulaş gölünde incelemelerde bulundu, System.String[]
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş gölü mesire alanında incelemelerde bulundu.
Mesire alanı işletmecisi Kemal Aslan ile gölü gezen Belediye Başkanı Turan İlbey, gölde yapılacak yeni çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlbey, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde bulunan, gözde mesire alanımızda birtakım yenilikler yapacağız. Gurbetten sılaya dönen vatandaşlarımızın ve piknik severlerin daha rahat ve sıkıntısız bir piknik yapmalarını sağlayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Kemal Aslan, Yıldırım Turan, Güncel
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