Başkan İlhan'dan 'Park AVM ve Tekel binası' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan İlhan'dan 'Park AVM ve Tekel binası' açıklaması - Son Dakika

Başkan İlhan'dan 'Park AVM ve Tekel binası' açıklaması

6 saat önce

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bir kez daha ilin sözde vekillerini, sözde yöneticilerini bu şehrin kronikleşmiş sorunlarına çare üretmeye davet ediyoruz" dedi.

Başkan İlhan'dan 'Park AVM ve Tekel binası' açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bir kez daha ilin sözde vekillerini, sözde yöneticilerini bu şehrin kronikleşmiş sorunlarına çare üretmeye davet ediyoruz" dedi.


Kentle alakalı konularda düzenli olarak yaptıkları basın toplantılarının sekizincisini bu hafta gerçekleştiren Başkan Özay İlhan, "Bu hafta ki gündemimiz Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Park AVM ve Tekel binası başta olmak üzere ilimize dair verilen sözler, yarım bırakılan ya da yapılmayan işler. Yapımı yaklaşık 10 yıl süren, yapıldığı andan bitirildiği ana kadar tartışma konusu olan şehrin en merkezi noktasında milyonlarca para harcanan Park AVM proje hatası. 'Ben yaptım oldu' mantığı neticesinde 70 iş yerinin faaliyete başladığı Park AVM'de şimdide borçtan dolayı elektrikler kesilmiş ve sadece 17 iş yeri ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Şehrimizin en merkezi noktalarının başında bulunan Tekel eski binası, son günlerde yine tartışmaların odağında bulunmaktadır. Tekel binası mahkemelik durumdadır, fakat sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine ilimize gelen Bakan, kültür evi olacağı konusunda söz vermiştir. Biz de Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak; verilen sözleri, yarım bırakılan işleri, yıkılan yerleri tutulmayan sözleri hatırlatmak istiyoruz. Çevre yolu dediniz yarım bıraktınız, her seferinde başka hikayeler anlattınız. Kent Meydanı dediniz, tarihi Van Müzesini yıktınız, meydanı yapmadan şehri terk ettiniz. Katlı otopark dediniz, yıllarca vatandaşı beklettiniz, olmadı baştan deyip iş yerine çevirdiniz ve atıl vaziyette bıraktınız. Adliye lojmanlarını yaptınız, çürümeye terk ettiniz. Van halkının çoluk çocuk vakit geçirdiği iskele sahil bandını yıktınız ve o halde bıraktınız. Stadyum sözü verdiniz, gördük ki portatif tribün yapmaktan öteye geçemediniz. Van Et Balık Kurumunu yıktınız, yerini kentimize yakışmayacak bir şekilde bıraktınız. Tramvay dediniz olmadı, trambüs yapalım dediniz netice de hiçbir şey yapmadınız. Cazibe Merkezleri Programı açıkladınız, fabrikalar kuracağız dediniz, mevcut fabrikalarımızı yıktınız. Türkiye'nin en büyük gölü Van Denizi için bir koruma kanunu çıkartamadınız. Korkarız ki eski devlet hastanesi yeri ve eski Tekel binasıyla alakalı verilen sözlerde askıda kalacaktır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bir kez daha ilin sözde vekillerini, sözde yöneticilerini bu şehrin kronikleşmiş sorunlarına çare üretmeye davet ediyoruz" dedi. - VAN

Saadet Partisi, Özay İlhan, Tekel, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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