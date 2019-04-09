Son Dakika Haberleri: Başkan İlker Bekler'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor.

Başkan İlker Bekler'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor.

1 saat önce

Turhal Belediye Başkanı İlker Beklerin görevi devralmasıyla birlikte toplumun her kesiminden başlayan "Hayırlı Olsun" ziyaretleri devam ediyorBaşkanlık katına gelen vatandaşların tamamını makamında kabul eden ve hayır dualarını alan Başkan Beklere kurum ve kuruluşlardan da ziyaretler gerçekleşiyor.

Başkan İlker Bekler'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor., System.String[]
Turhal Belediye Başkanı İlker Beklerin görevi devralmasıyla birlikte toplumun her kesiminden başlayan "Hayırlı Olsun" ziyaretleri devam ediyor

Başkanlık katına gelen vatandaşların tamamını makamında kabul eden ve hayır dualarını alan Başkan Beklere kurum ve kuruluşlardan da ziyaretler gerçekleşiyor.

"Birlikte hayata geçireceğiz"

Halkın yoğun ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan İlker Bekler, kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde tüm kurumlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde halkımıza hizmet edeceğiz. İlçemizin geleceğine yönelik hizmet ve yatırımları birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

"Ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz"

"31 Mart itibariyle seçimlerimiz sonuçlandı. Kazanan Turhallı hemşehrilerimiz oldu. Turhalımıza yakışan huzur ortamı yerini aldı. Buna katkı sağlayan, ilçe başkanlığımıza, kadın kolları başkanlığımıza, gençlik kolları başkanlığımıza, Belediye meclis üyelerimize, tüm Turhallı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi hiç kimseyi ayırt etmeden Gönül Belediyeciliğimizle her kesimi kucaklayacağız çünkü biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz. Biz insanlarımıza hizmet için varız." diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:55 Kaynak: İHA

İlker Bekler, Turhal, Güncel
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