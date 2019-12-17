Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki - Son Dakika

Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki

6 saat önce

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.

Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki, System.String[]

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.

Bozkurt, yazılı açıklamasında, demokrasilerde seçimler marifeti ile elde edilen mevkilerin mesleki değil, görev mevkileri olduğunu belirtti.

İncesu ilçesinde yaşanan istifayla seçmen iradesinin yok sayıldığını savunan Bozkurt, "Bu görevi size seçmen tevdi eder. Seçmen istediği için ve seçmen iradesini o yönde ortaya koyduğu için o göreve gelirsiniz. Bu nedenle çok önemli ilkesel gerekçeler olmadan seçmenin tevdi ettiği görevleri kendinizce dizayn etme hakkınız yoktur." ifadelerini kullandı.

Mustafa İlmek, İYİ Parti, AK Parti, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, "Gerekirse vekil veririz" diyen Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Siyasetin bir ahlakı olmalıdır
AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir? İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı

Son Dakika Haberleri
21:45 Denizli'de evde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
21:45 Dışişleri'nden şehit diplomatlara ilişkin dava dosyasının Avustralya'da yeniden açılması hakkında... - Son Dakika
21:43 Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti - Son Dakika
21:43 Gaziantep evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı - Son Dakika
21:42 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (4) - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:47:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]