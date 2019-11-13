Son Dakika Haberleri: Başkan İnal çiftçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı
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Başkan İnal çiftçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı

6 saat önce

Zeytin hasadı yapan işçileri ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Başkan İnal çiftçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı, System.String[]

Zeytin hasadı yapan işçileri ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.


Karacasu'nun Yaykın Mahallesi'nde başlayan gemlik cinsi zeytin hasadı için çiftçiler sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlalara doğru yol alıyor. Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla birlikte olmaya çalışan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'da sabah mesaisine çiftçilerle başladı. Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile birlikte zeytin işçilerini ziyaret eden Başkan İnal, işçilere kahvaltılık simit ikram ederek sohbet etti.


Tarlada işçilerle birlikte zeytin hasadı yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Çevre il ve ilçelerimizden zeytin toplamak için buraya işçiler geliyor. İşçiler ve üreticilerle sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldık. Edindiğimiz izlenimlere göre ilçemiz bu sene en iyi tarım yıllarından birini yaşıyor. Zeytin ve zeytinyağındaki rekolte, kalite ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. İncir ve Nar'da da durum aynı. Üreticiler hem rekolte, hem kalite hem de fiyatlardan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bu memnuniyet bizleri de sevindirdi. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Başkan İnal daha sora mahallede bulunan bir zeytinyağ fabrikasını ziyaret etti.


Yaykın topraklarının bereketli olduğunu kaydeden Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, mahallenin Aydın'da yetişen zeytin ve incirde söz sahibi olmaya başladığını söyledi. - AYDIN

Zeki İnal, Karacasu, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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