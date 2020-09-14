Başkan İnal'dan pazar ziyareti - Son Dakika

Başkan İnal'dan pazar ziyareti
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal seçildiği günden bu yana geçen 1,5 yıldır her hafta pazartesi günü kurulan ilçe pazarında vatandaşlar ile bir araya geliyor.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal seçildiği günden bu yana geçen 1,5 yıldır her hafta pazartesi günü kurulan ilçe pazarında vatandaşlar ile bir araya geliyor.
Karacasu'da göreve geldiği günden bu yana vatandaşlar ve esnaflarla iç içe olan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bugün de pazar esnafı ile birlikteydi. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde bulunan pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan İnal, daha sonra kahvehanede hemşehrileri ile sohbet edip çay içti. Her hafta rutin olarak ilçe pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan İnal, "Vatandaşlarımızın sorun ve şikayetlerini yakınen takip etmek üzere göreve geldiğim günden bu yana sahada aktif olarak ziyaretler gerçekleştiriyorum. Halktan uzak değil, birebir derdini dinleyen bir yönetim sergilemek bizim görevimiz. Belediye başkanlığı o ilçenin eksiklerini bilerek anında müdahale edebilmektir. Bizlerde imkanlarımızın el verdiği ölçüde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yetişemediğimiz yerde de sağ olsunlar Devletimizin ilgili kurumları bizim isteklerimiz için seferber oluyorlar. Her şey Karacasu için" dedi. - AYDIN
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