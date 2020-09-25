Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret - Son Dakika

Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bu yıl 7'incisi gerçekleşen 'Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda 202 eser arasında ikinci olan Kadir Ertürk'ü ziyaret etti.

Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret, System.String[]

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bu yıl 7'incisi gerçekleşen 'Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda 202 eser arasında ikinci olan Kadir Ertürk'ü ziyaret etti.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu (MİMYO) Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Kadir Ertürk, İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda 202 eser arasında ikinci oldu. Ertük'ün bu başarısının ardından Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ertürk'ü ziyaret ederek Çini kategorisinde ikincilik elde eden Ertürk'ü tebrik etti. Başkan İnal Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu'nda (MİMYO) devam eden tadilat çalışmalarını da inceledi.

Okul Müdürü Umut Tolga Gümüş ziyarette tadilat çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade ederken, Başkan İnal da okulda boyama çalışmalarında Karacasu Belediyesi'nin kendilerinin hizmetinde olduğunu dile getirdi. Başkan İnal, "Buraya geliş sebebimiz Kadir Ertürk öğretmeniminiz başarısını duyduğumuz ve kendisine Karacasu'yu böyle bir yarışmada tanıtmasından dolayı şükranlarımızı sunmaktı. Bir kez daha üstün başarısından ve şirin ilçemizi tanıtmasından dolayı teşekkür ediyorum. Okulda yürütülen tadilat çalışmalarını da okul müdürümüz ile birlikte inceledim. Sınıfların boyanması konusunda müdürümüz Umut Tolga Gümüş'e Karacasu Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu belirttim. Her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi. - AYDIN

Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret
Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret
Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret

Öğretim Görevlisi, Zeki İnal, İstanbul, Karacasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İnal'dan, yarışmada derece alan Ertürk'e ziyaret - Son Dakika

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