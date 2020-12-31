Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti

31.12.2020 18:48
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti, System.String[]

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, yeni yıl dolayısı ile yılın son mesai gününde bir ziyarette bulundu.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, yeni yıl dolayısı ile yılın son mesai gününde bir ziyarette bulundu. Başkan İnal, sağlık çalışanları, vefa sosyal destek grubu, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ve belediyede çalışan personellere gerçekleştirdiği ziyaretlerde hediye paketi takdim etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal Covid-19 ile mücadelelerini gece gündüz sürdüren çalışanları yalnız bırakmadı. Başkan İnal, sağlık personelleri ve vefa sosyal destek grubunun yanı sıra ilçe genelinde vaka sayılarının uzun süre kontrol altında tutulmasında büyük emekleri olan ilçe emniyet müdürlüğü personeli, ilçe jandarma komutanlığı personelleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karacasu Birimi ve Karacasu Belediyesi personeli ile bir araya gelerek içerisinde aileleri ile birlikte tüketebilecekleri ürünlerin bulunduğu paketleri hediye etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, "2020 yılı maalesef depremler ve doğal felaketlerin yanı sıra birde Covid-19 illeti ile geride bıraktığımız bir yıl oldu. İnşallah 2021 yılında bu felaketleri yaşamaz ve geride bırakırız. İlçemizde uzun süre vaka görülmemesinde önemli katkıları olan ekiplerimizi ve vaka görülmesinin ardından da gerekli her türlü çalışmayı gece gündüz demeden yürüten sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Ülkemiz genelinde sağlık çalışanlarımız bu süreçte üzerine düşenin fazlasını yaparak ailelerinden ayrı kaldılar. Sevdiklerinden ayrı kaldılar. Bizim sağlığımız için kendi sağlığından vazgeçtiler. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor teşekkür ediyorum. Bu hazırlanan hediye paketleri bizim değil Karacasu halkının onlara ikramıdır. Bizler sadece aracı olduk ve kendilerine bu paketleri ilettik. Yine Belediye personelimiz mesai arkadaşlarımızın da yeni yıllarını kendileri ile bir araya gelerek kutladık. Aileleri ve sevdikleri ile nice yıllara birlikte ulaşmaları dileğiyle. Tüm hemşerilerimizin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılın Ülkemize, milletimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti
Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti

Zeki İnal, Hisarcık, Karacasu, Yeni Yıl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İnal'dan yeni yıl ziyareti - Son Dakika


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