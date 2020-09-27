Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı - Son Dakika

Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı

Göreve geldiği günden bu yana geçen 1,5 yılını değerlendirerek, projelerini anlatan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, hayalindeki projeyi ilk kez gazeteciler ile paylaşarak "Ege'nin turizm başkenti olacağız. 15 yıl sonra Karacasu'yu kimse tanıyamayacak" dedi.

Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı, System.String[]

Göreve geldiği günden bu yana geçen 1,5 yılını değerlendirerek, projelerini anlatan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, hayalindeki projeyi ilk kez gazeteciler ile paylaşarak " Ege'nin turizm başkenti olacağız. 15 yıl sonra Karacasu'yu kimse tanıyamayacak" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, düzenlediği basın toplantısı ile 1,5 yıllık görev süresini değerlendirerek, yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Karacasu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gazeteciler ile bir araya gelen Başkan İnal, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri anlattı. Karacasu'nun tarihi ve doğası ile turizm merkezi olmasının geç kalınmış olduğuna dikkat çeken Başkan İnal, Afrodisiası, Karacasu'ya taşıyacaklarını belirtti. Afrodisias'a gelen turistleri ilçe merkezine çekmek ve ilçe ekonomisini kalkındırmak adına projeler ürettiklerini ifade eden Başkan İnal, tarihi evlerin restorasyonlarına da başladıklarını belirterek "İlçemizde alternatif turzimin yaygınlaştırılmasının önünü açacak 'Ekoturizmle yeni bir destinasyon Karacasu' projesinin sözleşmesini GEKA ile imzaladık. Küçükarık Sokak içerisinde bulunan 14 Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evlerimizin restorasyon çalışmaları için kamulaştırma çalışmalarına başladık. Karacasu'da modern mimari ile Osmanlı mimarisini birleştiriyoruz ve inanıyorum ki Karacasu çok farklı bir ilçe olacak. Projemizin bu yıl sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Karacasu, herkesin görmesi gereken bir ilçe olacak" dedi.

"İkinci TOKİ müjdesi"

Karacasu Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan Şefkat Market ile ilgili bilgi veren Başkan İnal; "Heba etme, hibe et sloganı ile belediyemiz bünyesinde hizmete açtığımız Şefkat Market ile birlikte kullanılmayan ihtiyaç fazlası eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Karacasu'ya ikinci TOKİ için görüşmelerin yapıldığını ve anlaşmanın sağlandığının da müjdesini veren Başkan İnal; "Konut sorunumuzu TOKİ ile birlikte çözdük. TOKİ'ye 40 dekarlık bir alan tahsis ettik. Bütün anlaşmalar sağlandı. 2 etap şeklinde yapılacak. 2021 yılında ilk etabı bitirip, 2022 yılı sonunda da ikinci etaba başlanacak" dedi.

"Karacasu'yu uçuracağız"

Karacasu'nun tarihine yakışır bir şekilde proje hazırladıklarını ifade eden Başkan İnal, hayalindeki AGORA projesini gazeteciler ile paylaşarak "Hayalimdeki bir proje. Bunu Karacasulu hemşerilerim daha görmedi. Geçtiğimiz Perşembe günü proje çizimleri tamamlandı, ilk kez sizinle paylaşıyorum. Afrodisias'daki amfi tiyatroyu, meydana taşıyacağız. Afrodisias'daki Agora şehir merkezinde olacak. Karacasu'nun çehresini tam anlamıyla değiştirecek ve tarihine yakışacak büyük bir proje olacak. Karacasu'nun simgesi olan dericiler, çömlekçilerin bulunduğu bir çarşı yapacağız. Bu projemizi, Aydın'a geldiği zaman Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a bahsettik. Projemize olumlu bir yanıt veren Bakanımız, kentsel dönüşüm adı altında çalışmalarımızı yapmamızı istedi. Karacasu merkezine yakışır bir meydan yapacağız. Büyük bir proje olduğunu biliyoruz fakat bu proje tamamlandığında kimse Karacasu'yu tanıyamayacak. Projemiz 4 etaptan oluşuyor, ilk etapta Agora-1 dediğimiz alanı yapacağız. Bu projeyi bitirdiğimizde 10-15 yıl sonra kimse Karacasu'yu tanıyamayacak. Bu projelerimiz ile Karacasu uçacak" dedi. - AYDIN

Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı
Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı
Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı
Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı
Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı

Zeki İnal, Karacasu, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı         
22:15
Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi         
22:07
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İnal, hayalindeki proje tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei