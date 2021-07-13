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Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı - Son Dakika

Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı

13.07.2021 12:03
Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı, System.String[]

Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal istifa kararını açıklamadan önce, görev süresi boyunca ilçede gerçekleştirdiği icraatları açıkladı.

Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal istifa kararını açıklamadan önce, görev süresi boyunca ilçede gerçekleştirdiği icraatları açıkladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen MHP'li Zeki İnal, 2 yıllık icraatlarını değerlendirmek amacıyla basın mensupları ve muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiği 2 yıl içerisinde hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan İnal, mahalle mahalle tek tek icraatlarını açıkladı. Görev süresi boyunca belediyeye 2 traktör, 1 kamyon, 1 kepçe ve bir de hibe olarak 1 adet de çöp kamyonu kazandırdıklarını kaydeden İnal, "Küçükarık sokak restorasyon çalışmaları kapsamında 3 adet evin kamulaştırılması yapıldı. Töz evi olarak bilinen belediyemize ait eski Karacasu evinin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. 24 çadır kapasiteli kamp alanı, 24 yatak kapasiteli bungalov ev ve 18 araç kapasiteli karavan parkın yer aldığı Aphrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası projesi de sürüyor. 2 traktör, 1 kamyon, 1 kepçe alımı yapıldı. Hibe olarak 1 adet çöp kamyonu belediyemize kazandırıldı. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'ni hizmete açtık, Hoş Geldin Bebek projesi bünyesinde yeni doğum yapmış annelere destek oluyoruz. Şefkat Market projemiz kapsamında sokaklara giysi kumbarası yerleştirildi. Alkollü mekanların şehir dışına taşındı. Korona virüs salgını süresince dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Çocuklarımızın hoş vakit geçirebilmesi için şişme oyun parkı kuruldu" diye konuşarak ilçedeki tüm mahallelerde yaptıkları çalışmaları aktardı.

Karacasu'nun marka değerini artırmaya yönelik projelerinin belediye meclis üyelerince reddedildiğine dikkat çeken Başkan İnal, yaşanılan olaylardan dolayı sağlık sorunlarının başladığını belirtti. Toplantının sonunda başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan İnal, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek Karacasulu vatandaşlardan helallik istedi. - AYDIN

Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı
Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı
Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Zeki İnal, Karacasu, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İnal istifa etmeden önce icraatlarını açıkladı - Son Dakika


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