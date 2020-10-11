Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi - Son Dakika

Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi

11.10.2020 14:05
Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi, System.String[]

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal son günlerde Ataeymir Mahallesi'ndeki açıklamalarının çarpıtıldığını ifade ederek, "Jeotermale evet" dediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal son günlerde Ataeymir Mahallesi'ndeki açıklamalarının çarpıtıldığını ifade ederek, "Jeotermale evet" dediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan İnal, gündemi meşgul eden jeotermal konusunda net ifadeler kullanarak yalan yanlış çıkan haberlere karşılık sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak, göndermede bulundu.

Karacasu Belediye başkanı Zeki İnal, Ataeymir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek jeotermal hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İnal'ın bu açıklamaları sonrası bazı gazetelerde "Başkan Karacasu'da jeotermale evet dedi" yönünde çıkartılan haberlere karşılık Başkan İnal ateş püskürdü.

Karacasu gündemini meşgul eden olayla ilgili olarak açıklamada bulunan Zeki İnal "Bunlar Karacasu'dan kaçmışlar, ben İzmir'deki Akhisar'daki evimi satarak Karacasu'ya yerleştim. Son günlerde algı oluşturmaya çalışarak benim Karacasulu olmadığımı söyleyenler Karacasu'yu ilk terk eden kişiler. Ben Karacasu'da doğmamış olabilirim ama şirin ilçeme hizmet ederek burada öleceğim. Hemşerilerimin teveccühü ile Karacasu belediye başkanı seçildim ve buraya hizmet etmek için varımla yoğunla mücadele etmeye devam edeceğim. Jeotermale karşı olduğumu oradaki açıklamalarımda da beyan ettim ancak sözlerim çarpıtılarak jeotermale evet dediğim yönünde haber yapılmıştır. Her defasında yaptığımız güzel hizmetleri eleştirecek haberler yaparak bizleri karalamaya çalışmaya devam edenler var. Bunlar içinde küçük bir hikaye buldum bu hikayeyi de sosyal medya hesabından paylaştım" dedi.

Başkan İnal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakti zamanında bir başkan kendisi hakkında çıkan yalan yanlış haberlere karşılık tüm gazetecileri toplamış ve yarın sizleri vereceğim adreste bekliyorum demiş. Tüm gazeteciler sabah erken saatte başkanın verdiği adreste hazır beklerken başkan sahilden denize doğru yürümeye başlamış ve denizin üstünde de yürümeye devam etmiş. Düşünsenize bir adam denizin üstünde yürüyor. Ama burada Gazeteciler başkan için eleştirisel bir haber mutlaka çıkartacakta derken manşetlerde "Başkan yüzmeyi bilmiyor" yazıları görülmüş. Ne yaparsanız yapın mutlaka sizi eleştiren birileri çıkacaktır. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğim. Bizim söylediklerimizin içinden eleştirmek için cımbızlayarak, söyleneni çarpıtarak yazmaya devam ededursunlar. Ben Karacasu'da doğmadım ama Karacasu'da öleceğim. Saygılarımla" sözlerine yer verdi. - AYDIN

Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi

Zeki İnal, Jeotermal, Ataeymir, Karacasu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi - Son Dakika

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