Başkan İnal, Rektör Aldemir ile görüştü - Son Dakika

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Karacasu Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ADÜ iş birliği ile 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü. Karacasu'nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Afrodisias Antik Kenti'nin de yer aldığı Karacasu ilçemiz çömlek çalışmaları ve tarihi dokusu ile turizmin ivmesini arttıracak güce sahip bir ilçemiz. 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı'nı bu kapsamda oldukça önemsiyoruz, bölgemizin değerleri katılımcılarla buluşacak" dedi.

Ziyaret, çalıştay kapsamında gerçekleşecek etkinliklerin görüşülmesinin ardından sona erdi. - AYDIN