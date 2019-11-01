Son Dakika Haberleri: Başkan İnal; "Vatandaşa üstünlük olmaz"
Son Dakika Güncel Başkan İnal; 'Vatandaşa üstünlük olmaz'

Başkan İnal; "Vatandaşa üstünlük olmaz"

7 saat önce

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında bugünden itibaren yeni bir dönem başladı.

Başkan İnal;

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında bugünden itibaren yeni bir dönem başladı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'da yeni dönemde makam aracındaki çakar lambaları söktürdü.


Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, bugünden itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar varan idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam tarafından kullanılabilecek.


"Çakarla değil hizmet aşkı ile ışıldayacağız"


Yeni düzenlemenin bugün başlaması ile birlikte Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal makam aracındaki çakar lambaları söktürdü. Uygulamayı desteklediğini ifade eden Başkan İnal, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı ve bugün uygulamaya konulan genelgeye istinaden hizmet aracımızdaki çakarları söktürdük. Trafikte üstünlük sağlayan bu cihazın kaldırılmasını destekliyoruz. Vatandaşa üstünlük olmaz! Aracımızın gösterişli ışıklarını söktürdük ancak hizmet aşkıyla gözlerimiz ve gönlümüz vatandaşlarımızla birlikte ışıldamaya devam edecek" dedi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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