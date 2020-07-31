Başkan İnal ve Kaymakam Soley'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Kaymakam Ahmet Soley terörle mücadele esnasında şehit düşen 3 Karacasulu hemşehrilerinin ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Kaymakam Ahmet Soley, Kurban bayramı vesilesi ileKaracasu ilçesinden olan ve geçtiğimiz yıllardaşehit düşenEmrah Ceylan, Kenan Karabacaklı ve Sührap Kılınç'ın ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Başkan İnal gerçekleştirdiği ziyaretsonrasında "İlçemizin terörle mücadele kahramanları, şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek mübarek Kurban Bayramlarını kutladık. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Başkan İnal şehit ailelerini ziyaretinin ardından belediye hizmet binası toplantı salonunda personel ile bir araya gelerek bayramlaşma programına katıldı. İnal burada personele bayramlık tatlı ikramında bulundu. Karacasu Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden İnal, "Her bir aile ferdimize ayrı ayrı gösterdikleri özveri ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel bir bayram dilerim" diye konuştu. - AYDIN