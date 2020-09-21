Başkan İnal, zeytin üreticilerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Zeytin sezonunun başlaması ile birlikte, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, tütün üreticilerinden sonra zeytin üreticilerini de ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sonbahar yağışlarının gerçekleşmesi ile birlikte zeytin hasadı başladı. Geçtiğimiz aylarda tütün üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, şimdi de zeytin üreticilerini ziyaret etti.

Zeytin alımlarının yapıldığı işletmeler ve üreticiler ile sohbet eden Başkan İnal, rekolte ve fiyatlar konusunda bilgi aldı. Yerel yöneticiler olarak üreticiler için üstlerine düşen görevi yapmak gerektiğine dikkat çeken Başkan İnal; "Yaşadığımız Coğrafya çok zengin bir toprak yapısına sahip, tarım bizin için büyük önem arz ediyor. Hayvancılık ve tarım ilçemizin önemli geçim kaynakları bu ilçenin yöneticileri olarak bize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de ilçemizde zeytin hasadı ve alımları başladı. Üreticilerimizle bir araya geldik. Piyasa ve üretim hakkında bilgi aldık. Üreticilerimiz ve firmalar için iyi bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN