Başkan İnce'den 'Fırınların ruhsatı bakanlıklar tarafından verilsin' çağrısı

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, "Ruhsatsız çalışan fırınlar var, denetimden kaçmak için ekmeği gece üretiyorlar. Bizim kontrol ve yetkimiz seçilmişlerden değil atanmışlardan olması lazım. Atanmış bir sağlık il müdürünün oy kaygısı yoktur" dedi.



Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, normal bir unun 115-120 TL bandında, yemlik buğday kullanılan unun ise 95-98 TL arasında alındığını belirterek çuval başına 10-15 TL'nin ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. Özellikle buğdayın bol üretildiği illerde bulunan fabrikaların bazılarında yemlik buğday kullanıldığını ileri süren İnce, "Buğdayın bol üretildiği yerlerde fabrika sayısı fazladır. Örneğin Konya'da şu an 50 tane un fabrikası var, Antep'te 50-55 tane, Polatlı'da da Ankara ile beraber 25 civarında fabrika var. O bölgelerde kaliteli buğdayı maddi gücü yüksek fabrikalar alıyor. Altta kalanları mevsimlik fabrikalar harman zamanı ucuz buğdayı alıyorlar. Günde bir vardiya ile çok düşük rakamlarla çalışıyorlar" dedi.



"Buğday 2019'da Türkiye'de eksik ekilmiş"



Önümüzdeki yıl un fiyatının 120 TL bandına dayanacağını ifade eden İnce, "2018'de çiftçi buğdaydan para kazanamadığı için 2019'da yüzde 28-35 arası Türkiye genelinde buğday eksik ekilmiş. Bu çok ciddi bir rakam, böyle olunca fabrikalar ihtal buğdaya yöneliyor. İthal buğday ile yerli buğday arasında da çok ciddi bir fiyat farkı var" ifadelerini kullandı.



"Ruhsat Sağlık Bakanlığına verilmeli



Her fırıncının bu unu almadığını dile getiren İnce, "Ruhsatsız çalışan firmalar var, hatta gece çalışıp gündüz kapatan firmalar var. Denetimden kurtulmak için geceden çıkarıyor ekmeğini" diye konuştu.



Antalya'da toplam 280 fırın olduğunu, ruhsatsız 105 fırın olduğunu aktaran İnce, tespit edilemeyen daha fazla ruhsatsız işletme olabileceğini söyledi. Ruhsatsız işletmenin denetimi olmadığını kaydeden İnce, "1998 ile 2003 yılları arasında ruhsatlar Sağlık Bakanlığındaydı. O dönemdeki fırınların denetimi, kontrolü çok güzeldi. Şimdi belediyelere devredildi ve onların da sırtına bir külfet, siyasi bir kurum olduğu için şikayet edeni de edileni de kırmak istemiyorlar. Ruhsat verme yetkisi Sağlık Bakanlığına da olabilir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da. Bizim kontrol ve yetkimiz seçilmişlerden değil atanmışlardan olması lazım. Atanmış bir sağlık il müdürünün oy kaygısı yoktur" dedi.



İnce, Zabıta sayısının yetersiz olduğunu belirterek, denetimlerin eş zamanlı ve tamamını kapsayacak şekilde yapılmadığını belirtti.



"Ekmek kısa sürede bayatlıyor"



Normal bir ekmeğin bayatlaması süresinin 8 ila 16 saat arasında olduğunu aktaran İnce, yemlik buğday kullanılması ile birlikte katkı maddesi konulan ekmeklerin daha kısa sürede bayatladığını söyledi. İnce, "4 saat sonra o ekmek bayatlar ve 6 saat sonra yenilemez hale gelir. Bu tip ekmeklerin dış görüntüsü güzeldir ama içinde gözenekleri yoktur. Ama kırsalda gidiyor ve bu tip işletmeler de daha çok o kesimlerde" diye konuştu. - ANTALYA