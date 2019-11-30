Son Dakika Haberleri: Başkan İnce'den şoförlere övgü
Son Dakika Güncel Başkan İnce'den şoförlere övgü - Son Dakika

Başkan İnce'den şoförlere övgü

6 saat önce

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz" diyerek, şoförlük mesleğinin önemli olduğunu vurguladı.

Başkan İnce'den şoförlere övgü, System.String[]

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz" diyerek, şoförlük mesleğinin önemli olduğunu vurguladı.


30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şoförlük mesleğinin önemine temas eden Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Şoförlük hizmet sektörünün en önemli değerlerinden biridir . Şoförlük, taşıdığı yolcuyu kendi canından daha değerli gören emaneti yerine ulaştırmak İçin her türlü zorluğa karşı mücadele eden zorluklara canını bedenini siper eden kutsal bir meslektir" ifadelerini kullandı.


Şoförün gece gündüz demeden direksiyon başında uzağı yakın eden emaneti yerine taşıyan insan olduğuna parmak basan İnce, "Mesleğimizi severek yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız tek miras dürüstlük ve helal kazancımız olan aracımız ve plakamızdır. Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz. "şeklinde konuştu.


Herkesin sürücü olabileceğini, ancak herkesin şoför olamayacağına dikkat çeken İnce, "Vefakar, cefakar, servisçi, minibüsçü,halk otobüsçü şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü şahsım, yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler helal bol kazançlar dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan İnce'den şoförlere övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]