Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
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Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odasını ziyaret ederek sektörün sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odasını ziyaret ederek sektörün sorunları hakkında istişarelerde bulundu.


Ziyarette konuşan Oda Başkanı Mesut İnce, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu dile getirerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan İnce, özellikle servisçi esnaflarına getirilen 12 yaş araç zorunluğu konusunda Milletvekili Öznur Çalık'ın devreye girerek bu uygulamayı 12+2 şeklinde düzelttirdiğini de belirterek "Şahsım ve esnaflarım adına teşekkür ediyorum. Ancak bu yaşında yeterli olmadığını ve 16 yaş sınırı getirilmesini istediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.


Şehir için minibüslerde de zorunlu olacak engelli rampası noktasında da 2 yıllık uzatma süresinin 2020'de dolacağını belirten İnce, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda, engelli rampalı araç alacak gücümüzün olmadığını dile getirmek istiyoruz. Bizler yerli ve milli otomobilimizden sonra yerli otobüs ve minibüsün de üretilmesini talep ediyoruz. Bu şekilde tüm minibüsçü ve otobüsçü esnafımız da yerli otoya geçecektir. Bu kapsamda şimdi yapılması planlanan değişikliğin en azından yerli bir minibüs ve otobüs yapılana kadar ertelenmesini istiyoruz. Bu noktada da sizlerin bizim yanımızda olacağınızı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.


Başkan İnce, ayrıca 65 yaş üstü ücretsiz binişler noktasında da özel halk otobüsü esnafları olarak sıkıntılarının olduğunu ifade ederek, "65 yaş üstü vatandaşlarında ücretsiz olarak taşınmasında biniş sınırlandırılması yada belirli bir ücret konularak bu sorunun çözüleceğine inanıyorum" dedi.


Milletvekili Öznur Çalık ise minibüsçü ve servisçi esnaflarının sorunlarının çözümü noktasında sher zaman oda yönetimi ile birlikte temas halinde olduklarını dile getirdi. 65 yaş üstü ücretsiz binişler ile ilgili özel halk otobüsü esnafının yaşadığı sıkıntı ile ilgili konunu tarafları ile görüştüklerini ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiklerini söyleyen Çalık, "Bu kapsamda sizlerin KDV oranlarınızı yüzde 1,5'a indirdik. Minibüslerde zorunlu olacak olan engelli rampa uygulaması noktasında da sizlerden gelen talep doğrultusunda 2 yıl bu uygulamayı ertelettik. Bizim engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir, erişebilir bir sistemi inşa etmemiz gerektiğini hep söyledik. Ulaşımın önündeki engeli de sizlerle birlikte kaldıralım diyoruz. Bu uygulamaya geçileceği yaklaşık 15 yıldır konuşuluyor. Hükümet olarak aldığımız kararlarda sizi daraltmamak için sürekli bunu erteledik, ama engelli vatandaşlarında mağduriyetlerini gözardı etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.


Bu konuda esnafların taleplerini ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiklerini belirten İnce, "Burada sizin artık çözüm noktasında biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor" dedi.


Yine servis araçlarında ki 12 yaş zorunluğunu da esnafların talebi doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bu sınırı 14 yaşa kadar çıkardıklarını ifade eden Çalık, "Minibüsçü esnafımıza canlarımızı emanet ederken, onların eve akşam eve ekmek götürürken sağlıklı bir şekilde gitmelerini sağlamak zorundayız. Hem ruhen hem de fiziken çalışma şartlarının zor olduğunu bildiğimiz esnafımızın kafalarında hiçbir sorunun olmaması gerektiğini biliyoruz ve bu sorunları da adım adım çözerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Milletvekili, Öznur Çalık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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