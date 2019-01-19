Başkan İrban'dan Hasta Ziyaretleri
1 saat önce
Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Korkuteli
Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti. Başkan İrban, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastalarla görüşen İrban, "Sağlıklıyken sağlıklı kalabilmeyi başarmak önemlidir. Ancak hastalık da sağlık da insan içindir. Hasta ziyareti ise bizim kültürümüzün en güzel örneklerinden biridir. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum. Hekimlerimize, sağlık görevlilerimize ve hastane personeline görevlerinde başarı diliyorum" dedi.
Ziyarete, Başkan yardımcısı Mehmet Manavoğlu
ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız eşlik etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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