Başkan İş Sözü Verdi, İntihardan Vazgeçti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, işe gitmediği için temizlik görevlisi olarak çalıştığı taşeron firmadan çıkarılan F.D., 6 katlı iş merkezinin çatışına çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, işe gitmediği için temizlik görevlisi olarak çalıştığı taşeron firmadan çıkarılan F.D., 6 katlı iş merkezinin çatışına çıktı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, çatıya çıkarak, iş sözü verdiği F.D.'yi intihardan vazgeçirdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik görevlisi olarak çalışan F.D., iddiaya göre, işe gitmediği gerekçesiyle 3 ay önce işten çıkarıldı. Bekar olan F.D., bugün Çerkezköy Belediyesi'nin arka kısmında bulunan 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak, intihar edeceğini söyledi. F.D.'yi çatıda görenlerin haber vermesiyle birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çatıdan inmesi için ikna etmeye çalıştığı F.D., işsiz olduğunu belirterek, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile görüşmek istediğini söyledi.



Durumun bildirildiği Başkan Vahap Akay, olay yerine geldi ve çatıya çıkarak F.D. ile görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabaları sırasında Başkan Akay'ın işe alma sözü verdiği F.D., çatıdan indi. F.D., polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.



- Tekirdağ

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