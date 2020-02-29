Başkan İşeri hain saldırıyı kınadı - Son Dakika

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimizin şehit olması ve 32 Mehmetçiğimizin yaralanması ile ilgili kınama mesajı yayınladı.



Türkiye'nin bu büyük çıkmazdan ancak toplum içerisinde birlik ve beraberliğe kapı açan ve hem bölgesel hem de küresel barış iksiri Müslümanların bir araya gelerek güçlü bir konsensüsle sağlanabileceğini vurgulayan Başkan İşeri, bunun yanında güçlü diplomasi ve etkili dış politikayla Suriye meselesinin daha da çözüme kavuşacağını söyledi.



Başkan İşeri, "idlib'te Suriye rejimi tarafından önceki gece yapılan alçakça ve hunharca saldırıyı Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak şiddetle lanetliyor, şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyoruz. Hiç kuşku yok ki Suriye rejimi artık ulusal güvenliğimizi aleni tehdit eden ancak ipi Ruslar tarafından yönetilen kukla bir rejimdir. Öte yandan Amerika başta olmak üzere diğer batılı ülkelerin Suriye üzerindeki emelleri yine ülkemiz açısından tehdit unsurudur. Bu ateş çemberi içerisinde daha fazla zayiat vermeden kurtulmanın en büyük reçetesi İttihad-ı İslam olduğuna inancımız tamdır. Türkiye bu büyük çıkmazdan ancak toplum içerisinde birlik ve beraberliğe kapı açan ve hem bölgesel hem de küresel barış iksiri Müslümanların bir araya gelerek güçlü bir konsensüsle sağlanabilir. Bunun yanında güçlü diplomasi ve etkili dış politikayla Suriye meselesi daha da çözüme kavuşacaktır. Cemiyet olarak temennimiz o dur ki, bir kahraman askerimizin burnu dahi kanamadan Suriye'de sükunetin sağlanmasıdır. Ancak asil ve köklü toplumumuz harici ve dahili düşmanlarına karşı cansiperane mücadele etmekten de asla geri durmayacağının bilinmesini isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu - ADIYAMAN