Başkan İşeri: "Kahta'daki intiharlar araştırılsın" - Son Dakika
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Başkan İşeri: "Kahta'daki intiharlar araştırılsın"

20.06.2022 17:09
Başkan İşeri: "Kahta'daki intiharlar araştırılsın"

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçede son günlerde artan intihar olayları ile ilgili açıklama yaptı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçede son günlerde artan intihar olayları ile ilgili açıklama yaptı.

İntihara sürükleyen vakaların altındaki nedenlerin biran önce araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa İşeri, biran önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Başkan İşeri, "Ülkemizin birçok yerinde intihar olayları gerçekleştiği gibi Kahta'da da intihar vakaları oluyor. Yapılan araştırmalarda ekonomik, psikolojik, aile ve toplum baskısı intiharların başlıca nedenleri arasında. Ama Kahta'da intihar eden gençlerimizin bir çoğu daha 20'li yaşlarda. Gencecik fidanlarımız daha hayatlarının baharında hayata veda ediyor. Bu tür olaylar başta aileleri olmak üzere hepimizin canını yakıyor.

Birçok intiharlar yaş grubu, cinsiyete ve gelir grubuna göre değişiklik gösterebiliyor. Hatta bölgeler arası intihar olaylarındaki nedenler bile farklılık gösteriyor. Bu anlamda ilçemizde yaşanan intihar olaylarının altındaki nedenlerin biran önce araştırılıp acilen gerekli önlemlerin alınması lazım. Evet, savaşlar ve ekonomik krizin olduğu dönemlerde intiharların arttığı veriler ile kanıtlanmıştır. Daha geçen yıllarda ülkemizde siyanürlü toplu aile intiharları yaşanmıştı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar eden esnaf, işsizlikten dolayı evine ekmek götüremeyen vatandaşların, uyuşturucu bağımlılarının, işsiz gençlerin, işletmesi batan işletmecilerin intiharlarının vebali hepimizin.

Bütün intiharlar ve intihar girişimleri, aileleri, bireyleri ve dolayısıyla toplumun her kesimini sarsan önemli bir halk sağlığı sorunudur. İntiharların artık sosyal bir sorun haline dönüşmeden gerekli önlemlerin alınması lazım.

Yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin önüne geçmek, bu anlamda gerekli tedbirlerin yerinde ve zamanında alınması amacıyla muhalefeti, iktidarı, STK'sı kısacası tüm yetkileri göreve davet ediyorum.

Ayrıca, intihar haberlerini, hem toplumsal yapıya verdiği zarardan hem de özenti olmasın diye paylaşmayalım. Bu tür haberlerin toplumda tetikleyici etkisi olduğunu unutmayalım. Sadece haber sitelerinde değil, sosyal medyada da paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böylesi haberlerin, toplumda yeni bir kopya intihar dalgasına neden olabileceğini unutmayalım" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa İşeri, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan İşeri: 'Kahta'daki intiharlar araştırılsın' - Son Dakika

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