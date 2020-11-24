Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi

24.11.2020 17:13
Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı (KGY Cemiyeti) Mustafa İşeri, Kahta Kaymakamı Abdil Koç'u ziyaret ederek, Eğitimci-Gazeteci Hacı Bozkurt'un isminin Kahta Öğretmenevine verilmesini talep etti.

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı (KGY Cemiyeti) Mustafa İşeri, Kahta Kaymakamı Abdil Koç'u ziyaret ederek, Eğitimci-Gazeteci Hacı Bozkurt'un isminin Kahta Öğretmenevine verilmesini talep etti.

KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kahta Kaymakamı Abdil Koç'u ziyaret ederek, yakın zamanda korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eğitimci-Gazeteci Hacı Bozkurt'un isminin yaşatılması amacıyla Kahta Öğretmenevinin isimi Hacı Bozkurt Öğretmenevi olmasını talep etti. Ziyarette konuşan KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, merhum Hacı Bozkurt'un, Kahta'ya öğretmenevinin kazandırılması başta olmak üzere, ilçeye yapılan birçok yatırımda gazeteci kimliği dolayısıyla büyük katkılar sağladığını belirterek, "Memleketimize fayda sağlama anlamında önemli katkıları olan merhum Hacı Bozkurt, eğitimci kimliğinin yanı sıra iyi bir gazeteci idi. Yıllar önce merhumun girişimleri ile ilçemiz Türkiye'de eşi benzerine az rastlanan modern bir Öğretmenevine kavuşmuştu. Onun güzel hatırasının yaşatılmasıyla ilgili olarak atılacak olan böyle güzel adımların, aynı zamanda da memleketimizde yetişen örnek şahsiyetlere verilen vefanın bir gereğidir. Hemşerilerimizin de bu konuda hemfikir olacağı kanaatindeyiz. Bu talebimizi değerlendirmenizi rica ediyoruz" dedi.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise, "Göreve yeni başlamam dolayısıyla kendisini tanıma fırsatım olmadı. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kurumlara ad verme konusunda ise bazı yönetmelik hükümleri var. İlçemiz Öğretmenevine isminin verilmesi talebinizi ilgili makamlara arz ederiz. Değerlendirme yapılır. Olumlu karşılanırsa bizde üzerimize düşeni yapar, gerekli adımları atarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi
Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi

Mustafa İşeri, Öğretmenevi, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İşeri, Kaymakam Koç ile bir araya geldi - Son Dakika


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