Başkan Işık: "2021, normale döndüğümüz yıl olsun" - Son Dakika

Başkan Işık: "2021, normale döndüğümüz yıl olsun"

07.01.2021 13:14
Başkan Işık:

Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Başkan Işık, 2021 yılının 2020 yılını aratmayacak, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diledi. Başkan Işık, "Yüce Allah'ın içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin bir an önce bitirip, normal hayata dönmeyi nasip etsin" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, meclis üyelerine bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yaptığımız toplu iş sözleşmesinin taraflarca imzalanması sonucunda, belediyemizde çalışan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel Şirketi bünyesindeki toplam bin 115 şirket işçimizle, 41 kadrolu işçimizi kapsayan sözleşmeleri imzaladık. En düşük 3 bin 200 TL, en yüksek yaklaşık 3 bin 600 TL net aylık olacak şekilde 2021 yılından itibaren arkadaşlarımızın iki yıl süre ile sözleşmeleri imzalandı" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZA DESTEK OLDUK"

Daha önce meclisin aldığı karar gereği, pandemi sürecinin etkisini azaltmak için, belediyenin kiracılarına 2021 yılında kira artışı yapmamayı kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Işık, "Pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan veya bu durumdan olumsuz etkilenen belediyemizin kiracısı olan toplam 550 kiracımızın 312'sine üç süre ile yüzde 50 kira indirimi, 17 kiracımıza ise Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde yüzde yüz indirim, geriye kalan 221 kiracımıza da kiraları değişmeden ve kira artışı yapmadan kiracılık haklarını kullanmalarına karar verildi. Kütahya Belediyesi'nin esnaflarımıza bir katkısı oldu" diye konuştu.

"TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ 194 MİLYON LİRA"

2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında belediye tarafından yapılan taşınmaz satışı hakkında da bilgiler veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Toplam 221 adet satış gerçekleşmiştir. Bunların 100 adeti arsa, 72 adeti işyeri ve 49 adeti ise daire olmak üzere dağılmıştır. Bu satışların 74 adeti taksitli satış, 143 adedi ise peşin satıştır. 2017 yılında toplam 8 milyon 469 bin 250 liralık satış gerçekleşmiş. 2018 yılında 18 milyon 572 bin 580 lira, 2019 yılında 31 mart öncesinde 3 milyon 682 bin 342 lira, 31 Mart sonrasında ise 85 milyon 252 bin liralık satış yapıldı. 2020 yılında ise 78 milyon 808 bin liralık satış yapıldı. Son dört yıl itibariyle toplamda 194 milyon 783 bin 771 liradır" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 2021, normale döndüğümüz yıl olsun
Başkan Işık: 2021, normale döndüğümüz yıl olsun

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işık: '2021, normale döndüğümüz yıl olsun' - Son Dakika


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