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Başkan Işık, Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti

46 dakika önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çavdarhisar ilçesini ve Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Başkan Işık, Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çavdarhisar ilçesini ve Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'ya 57 kilometre uzaklıktaki Çavdarhisar ilçesini ve M.Ö. 3 bin yıllarına kadar dayanan tarihi ile Frig ve Roma dönemine ait eski yapıtların yer aldığı, kültürel yapısıyla sanat çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kentini ziyaret etti.


Aizanoi Antik Kenti ziyareti öncesi Çavdarhisar Kaymakamı Miraç AKBULUT ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer'i ziyaret eden Işık, yetkililerden ilçe hakkında bilgiler aldı.


Başkan Işık, Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında yürütülen Aizanoi Antik Kenti kazı yerini ziyaret etti. Burada antik kentte yapılan kazının kapanış programına katılan heyet, kazı alanı içerisindeki Borsa Binası (MACELLUM) hakkında yetkililerden bilgiler aldılar. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Alim Işık, Kütahya, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:37 Kaynak: İHA
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