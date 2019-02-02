Başkan Işık: "Gençlerimizin Enerjisiyle Başaracağız"

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, gençlere karalama kampanyalarına, kara propaganda çalışmalarına aldırış etmemelerini, daha çok birlikte olup Biga için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, gençlere karalama kampanyalarına, kara propaganda çalışmalarına aldırış etmemelerini, daha çok birlikte olup Biga için çalışmaları gerektiğini söyledi.



CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, Belediye Meclis Üyesi Ergün Tulnay ve CHP Biga Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldırım'ın da yer aldığı kahvaltı sonrası konuşan CHP'li Aday İsmail Işık, "Biga'mıza 5 yılda farklı bir çehre kazandırdık. Kısa sürede ve yalnızca belediye imkanlarıyla büyük işler başardık. Kara propaganda yöntemleriyle bize saldırılıyor olması normal. Akla hayale gelmeyen dedikodular üretilmesi normal. Belirli kaynaklardan dedikodular yayılıyor. Kimlerin yaptığını da biliyoruz. Biz şuna inanıyoruz: Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz Biga'mız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biga'mızı ileriye taşıdık. Daha da ileriye taşıyacak projelerimiz var. Yakında açıklayacağız" dedi.



Başkan Işık: "Gençlerimizin Biga'da zaman geçirebilmeleri, Biga'mızda daha fazla gencimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve gençlerimizin ders çalışabilmeleri için çalışmalar yaptık. Biri dijital olmak üzere 4 kütüphane kazandırdık ilçemize. Atatürk Kültür Merkezi'ni inşa ettik. Ancak inşaat yapmakla sınırlı kalmadık. Yaptığımız binaların içine insan emeğini de ekledik. İnsan sevgisini ekledik. İnsana dokunan bir belediyecilik anlayışı ile hareket etmekten asla vazgeçmedik. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Kadınlarımızı önemsiyoruz. İnsanımızı önemsiyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının kısa sürede ilçemize neler kattığını hep birlikte gösterdik. 5 yıl önce hep birlikte bu yola çıkmıştık. Yine hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Başarmak için önce hayal etmek gerekir" diyen Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, "Biz Biga'mızla ilgili bir hayal kurduk önce. Bu hayali gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi tasarladık. Tüm vatandaşlarımıza anlattık. Bigalı hemşehrilerimiz de bize bu kente hizmet etme görevini verdiler. Engelleme çabalarına, kısıtlı imkanlara rağmen çok çalıştık. Yine gönül rahatlığıyla halkımızın karşısına çıkıyoruz. Yine gönül rahatlığıyla destek isteyeceğiz. Tamamlamamız gereken işlerimiz var. Onları tamamlayacağız. Biga'mızda başlattığımız aydınlık bir gelecek vizyonumuzu kalıcı hale getirecek projelerimizi hayata geçirmek için bir dönem daha yetki isteyeceğiz. Hep birlikte sizlerin de enerjisiyle daha güzelini başaracağız" şeklinde konuştu.



Samimi bir ortamda geçen toplantının ardından gençler, Başkan Işık'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ÇANAKKALE

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