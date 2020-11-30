Başkan Işık: "İnköy'ün yeri ayrı" - Son Dakika

Başkan Işık: "İnköy'ün yeri ayrı"

30.11.2020 10:29
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İnköy Mahallesi ziyaretinde mahallenin Kütahya için önemli fedakarlıklarda bulunduğuna dikkat çekti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İnköy Mahallesi ziyaretinde mahallenin Kütahya için önemli fedakarlıklarda bulunduğuna dikkat çekti. Başkan Işık, Muhtar İbrahim Şatır'dan 2021 yılı için mahallelinin taleplerini aldıklarını söyledi.

İnköy Mahallesi'ni Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı ve Ömer Köse ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık her mahallede olduğu gibi İnköy Mahallesi'ne de yapılan hizmetleri önemli olduğunu ve 2021 yılında da yapılacak hizmetler için Muhtar Şatır'dan talep aldıklarını söyledi.

Başkan Işık, "Mahallemize 2019 ve 2020 yılları içinde ciddi hizmetlerimiz oldu. Yapılan hizmetlerimizi yerinde gördük. Yaklaşık 35 bin metrekarelik kilit taşı döşendi. Sosyal tesislerin tamiratı gerçekleştirildi. Kanalizasyon ve temiz su hattı döşemeleri yapıldı. Doğalgazda hemşerilerimiz yaklaşık yüzde 90 oranında aboneliklerini tamamladı. En büyük hizmetlerden birisidir. Çinigaz'a da teşekkür ediyorum taleplerimizi zamanında yerine getirdikleri için. TOKİ Kavşağı asfaltı problemdi orayı yaptık. Yine tarla yollarının açılması konusunda ciddi bir çalışmamız oldu" dedi.

Mahallenin girişine güvenlik kamerası

Başkan Işık, 2021 yılı için mahalle sakinleri adına muhtar İbrahim Şatır'dan talepleri aldıklarını belirttiği konuşmasında, "2021 yılı programımızda mahallemizin talepleriyle ilgili konuları muhtarımız İbrahim Şatır bize iletti. Muhtarlık binamızın tamiratı, girilmeyen sokaklarımızda kilit taşı ihtiyacı, TOKİ Kavşağının düzenlenmesi, özellikle dar sokaklarda taş ve kaldırım yapılması, camilerimizin temizliği, Felenk Çayı üzerindeki köprünün genişletilmesi, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için bir park yapılması, kanalizasyon ve yağmur sularının ayrılması ihtiyacı, mahallenin girişinde güvenlik kamerası, köpeklerle mücadele ve kısırlaştırma işlemlerinin artırılması, çöp konteynerlerinin tamiri ve yetersiz olanlarının değiştirilmesi, caddelerin temizliği ve içme suyu konusunda bazı sokaklarda yetersizlikleri dile getirdi muhtarımız. Onların giderilmesi taleplerini aldık. Son olarak İnköy Parmakören yolunun stabilize çalışmasının yapılması talepleri muhtarımızdan aldık. 2021 yılı programı içerisinde bu eksikleri gidermek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışacağız. İnköy Mahallesi bizim için önemli. Çünkü zamanında mahalle olduğu dönem şehrimize ciddi katkılar sağlamış ve önemli fedakarlıklarda bulunmuş bir mahallemiz. Bizde bu bilinçle bu yıl döşediğimiz 150 bin metrekarelik kilit taşı işlerinin neredeyse 5'te birini bu mahallemize yaptık.Hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

İnköy Mahalle Muhtarı İbrahim Şatır ise, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve ekibine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: İnköy'ün yeri ayrı

İnköy Mahallesi, Alim Işık, Kütahya, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işık: 'İnköy'ün yeri ayrı' - Son Dakika


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