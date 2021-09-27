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Başkan Işık: "İtfaiyemiz, bölgenin en donanımlısı" - Son Dakika

Başkan Işık: "İtfaiyemiz, bölgenin en donanımlısı"

27.09.2021 15:28
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bölgenin en donanımlı müdürlüğü olduğunu söyledi.

İtfaiye Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün en donanımlı ve deneyimli personele sahip olduğunu ifade etti. Başkan Işık, "İtfaiye Haftası vesilesiyle Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelimizle birlikteyiz. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bölgenin en donanımlı, en deneyimli personelini barındıran bir müdürlük. Bu nedenle hem ilimize hem de bölgemize anında destek verebilecek bir alt yapımız var. Bugüne kadar şehrimize ve bölgemize hizmet eden değerli itfaiye personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaları kutlu olsun" dedi.

Gerçekleşen kahvaltının ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 29 Ağustos 2021 tarihinde arazi yangınına müdahale esnasında yaralanan itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Tetikişçi'ye bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Tetikişçi'nin ailesi ile de görüşen Başkan Işık, sağlık personelinden Cengizhan'ın sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Işık, itfaiye erlerinin canları pahasına görev yaptıklarını ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Işık'a kahvaltı programı ve hastane ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Özel Kalem Müdürü Savaş Cansevdi ve İtfaiye Müdürü Adem Öner eşlik etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: İtfaiyemiz, bölgenin en donanımlısı
Başkan Işık: İtfaiyemiz, bölgenin en donanımlısı

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Işık: 'İtfaiyemiz, bölgenin en donanımlısı' - Son Dakika


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