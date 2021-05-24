Başkan Işık: "Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak" - Son Dakika

Başkan Işık: "Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak"

24.05.2021 11:42
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Belediye Üniversite El Ele, Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesi kapsamında eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Belediye Üniversite El Ele, Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesi kapsamında eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Işık, ziyarette kadınlar için Türkiye'ye örnek olacak bir kooperatifin kurulduğunu belirtti.

Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı'ndan destek alınan ve toplam bütçesi bir milyon 516 bin TL olan 'Belediye Üniversite El Ele, Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesinde eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret eden Başkan Işık, kursiyerlerden ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Projenin paydaşları olan Kütahya Valiliği, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Çiniciler Odası ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yetkilileri de ziyarette hazır bulundu. Çini dalında 3 grupta 51 kişiye eğitim verildiğini belirten Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü ve Proje Koordinatörü Mehmet Zenci, kursiyerlere çini ve desen eğitimlerinin yanında İngilizce kursu, Kooperatifçilik Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Sosyal Medya Eğitimleri ile İleri Çini ve Tasarım Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin de verildiğini ve verileceğini söyledi.

"Kadınlarımıza destek olacağız"

Ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Işık, Kütahya'nın bir hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Başkan Işık; "Kütahya'da yıllardır el emeği, göz nuru değerlerimize sahip çıkan kadınlarımızı, nasıl olur da bir çatı altında birleştirir, hem birbirlerine destek olacak hem de ürettikleri ürünleri daha değerli nasıl pazarlayabiliriz diye hayal ediyordum. Rabbim bu görevi bize verdiği günün ertesi gününden itibaren, kooperatif çalışmalarına başladık. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile geçen yıl kooperatifimizi kurduk. Tam işe hızlı bir şekilde girecekken pandemi girdi araya. Doğal olarak kooperatifler ve dernekler genel kurullarını yapamadılar. Bizde bu arayı eğitim ve diğer faaliyetlerle değerlendirdik. Bu eğitimlerin sonrasında hepinizi, Kütahya Katılımcı Kadınlar Kooperatifi üyesi birer iş kadını olarak görmek istiyoruz. Diğer taraftan, Avrupa Birliği fonundan aldığımız yaklaşık 3,9 milyon Euro'luk, paydaşlarının Kütahya Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Çiniciler Odası, Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz ve Belediyemizin sorumluluğunda, çini tasarım merkezi planlıyoruz. Buradan yetişen kadınlarımızı ileri düzeyde, bu tür değerlerimizi ortaya koyacak, çini tasarımları yaparak, onların dijitalleşeceği ve yüzyıllarca eskiden gelen desenlerin yaşatılıp, ticari olarak pazarlanabileceği bir noktaya taşımak istiyoruz. İlgi gösterip geldiğiniz için sizlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız emeklerin değerini bulması"

Başkan Işık, açıklamasında emek veren kadınların emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğunu belirterek, "Göreceğiz kooperatifimizin üye sayış bir anda binler bulacak. Sizlerin desteği ile o kadınların hepsinin Kütahya'da bir kadın kooperatifi çatısı altında birleşmiş olmasını gördüğümüzde, o hayalimizin gerçekleştiğine inanacağız. Tek amacımız, emek veren kadınlarımızın emeklerinin daha iyi değerlendirilmesi. Örneğin burada bir çini 1 TL'ye satılırken, bu turistik yerlerde 30 liraya kadar alıcı bulabiliyorsa, aradaki 29 liranın, en azından yarısını, biz burada o kadınlarımızın evlerine döndürmek için uğraşıyoruz. Bu işe eğitimle başlamamızın sebebi budur. Nitelikli ürün çıksın. Eğitilmiş kadınlarımız ürettikleri çiniyi en iyi kalitede çıkartsınlar. Bunları topladığımızda farklı pazarlarda değeriyle satılabilsin. Bazıları imkansızlık sebebiyle, bazıları da bilgi eksikliğinden dolayı, ürettiğimiz her ürün pazarda alıcı bulamayabiliyor. Amacımız, kalitesi yüksek ürünlerin sayısını ve bununla uğraşan kadınlarımızın sayısını artırmak. Bu kadınlarımızı da bir çatı altında toplayıp bize düşen yönüyle destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

"En büyük hayallerimden ve projelerimden birisi"

Eskişehir Yolu üzerinde bulunan binanın ve diğer alanların mülkiyet sorununu en kısa süre içinde çözerek, kooperatif eliyle yol ticaretinden yararlanmak istediklerini söyleyen Başkan Işık, "İçinde bulunduğumuz taşınmazın mülkiyet sorunu nedeniyle, şuana kadar etkin bir şekilde bu ürünlerin pazarlanabileceği vasıfta değil. Belediyemiz takas yöntemiyle, önce taşınmazın sahibi olduktan sonra, kooperatif eliyle burada yol ticaretinden etkin bir şekilde yapılacağı bir projeyi hedefliyoruz. Biz, sizleri burada çok farklı kesimlerden ve farklı bilgi birikimle gelen kardeşlerimiz olarak görmekten hakikaten çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak hepimizin hayaliydi. ve bugün onu görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumuzu sizinle paylaşıyorum. Kooperatif konusunda hiçbir endişeniz olmasın. En büyük hayallerimden ve projelerimden birisi. Sonuna kadar yanınızda olacağım. Bir gün nasıl Bursa'da, başka bir ilde, bir grup kadının Türkiye'ye ve dünyaya hitap ettiğini gördüysek, burada da, Kütahya'da da sizlerin içinde bulunacağı kadınlarımızın, başta ülkemiz ve dünyanın her ülkesine, bu el emeği, göz nuru çok değerli sanat eserlerini ulaştığını göreceğiz. Kooperatifin amacı bu. Kooperatifimiz kuruldu. Sadece genel kurulunu bu kısıtlamalardan dolayı, diğer kooperatif ve derneklerde olduğu gibi yapılmadığı için, yeni yönetim kısıtlamanın kalkması ile birlikte devreye girecek. Bu süreçte de üyelikler devam ediyor. Mülkiyet sonunu çözdüğümüzde kooperatif merkezini de buraya taşıyacağız. Buradaki yöresel ürün satış merkezi olmak üzere, otogar önüne inşaatına başladığımız Yöresel Ürün Satış Merkezinden kooperatifimize dükkan vereceğiz. Sizin ürünleriniz hem burada hem de orada satılacak. Kütahya Katılıcı Kadın Kooperatifi her yerde marka olacak" ifadelerini kullandı.

Programa katılan KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, ZEKA ve KDPÜ yetkilileri de kısaca görüşlerini belirterek, yapılan çalışmalar için Kütahya Belediyesine teşekkür ettiler.

"Sorunlar yerinde tespit edildi"

'Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesiyle, proje şehir eşleştirme hibe programı çerçevesinde yürütülen saha çalışmalarında; sanatçıların özgün ve özel tasarım ürünler üretmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi, duayen sanatçıların birikimlerinin üniversite iş birliği ile yeni nesillere aktarılması, geleceğin yetenekli sanatçıların yetişmesi için Kütahyalı çocukların küçük yaşlarda sanatla tanıştırılması, kendilerini ve icra ettikleri sanatı tanıtmaları için yabancı dil bilmemelerinin oluşturduğu eksikler, sanatçı ve zanaatkar olmayan kişilerin taklit, yapıştırma ürünlerle Kütahya geleneksel sanatına zarar verdiği tespit edildi.

Program sonunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve beraberindeki heyet, Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezinde (KESTAŞ) üretim yapan sanatçıları ziyaret etti ve başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak
Başkan Işık: Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak
Başkan Işık: Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak
Başkan Işık: Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak
Başkan Işık: Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak

Kooperatif, Üniversite, Türkiye, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Işık: 'Kadın kooperatifimiz Türkiye çapında bir marka olacak' - Son Dakika


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