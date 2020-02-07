Başkan Işık: "Kütahya, öğrencilerin öncelikli olarak tercih edeceği bir il olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işık: 'Kütahya, öğrencilerin öncelikli olarak tercih edeceği bir il olacak' - Son Dakika

Başkan Işık: "Kütahya, öğrencilerin öncelikli olarak tercih edeceği bir il olacak"

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Türkiye Öğrenci Kolları Çalıştayı'nın açılış törenine katıldı.

Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Türkiye Öğrenci Kolları Çalıştayı'nın açılış törenine katıldı.


DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salonda düzenlenen Türkiye Öğrenci Kolları Çalıştayı'nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrencilere Kütahya Belediyesinin İkamet Kart projesi ile ilgili bilgiler verdi.


İkamet Kart projesi ile Kütahya nüfusunda artış olduğunu ve bu artışta üniversite öğrencilerinin ciddi katkılarının olduğunu ifade eden Başkan Işık, "İkamet Kart projemiz ile şehrimizde üniversite öğrencisi ve ikamet kart sahibi olan kardeşlerimiz için belediye olarak ulaşım ve su indirimi imkanı sağladık. Ayrıca öğrenciler, gönüllülük esası ile Kütahya Belediyesinin İkamet Kart projesine destek olan esnafların yaptığı yüzde 10'luk indirimden de faydalanabilecek. Bizlere inanan güvenen çağrımıza kulak veren Kütahya Belediyesinin ilk kez 250 bin ile 500 bin nüfuslu il belediyeleri arasına girerek bir üst sınıfa yükselmesine katkı sağlayan üniversite öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin sunduğu katkıyı yine öğrenciler için kullanacaklarını söyleyen Başkan Işık, "Öğrencilerimizle bu yıl bir anket yapacağız. Öğrencilerimizin seçeceği bir sanatçıyı Kütahya'ya getireceğiz ve burada ücretsiz konser verdireceğiz. Belediyemizin açacağı yeni kültür merkezindeki konferans salonlarında cüzi miktarlarla, hatta mümkünse ücretsiz olarak, etkinlikler yapmalarını sağlayacağız. Bu şehri üniversite öğrencilerinin tercih edeceği bir şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Alim Işık, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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