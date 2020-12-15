Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü" - Son Dakika

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattının ayrılarak sorunun çözüldüğünü belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallede yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının yüzde 77 olduğunu söyledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin taleplerini Muhtar Adnan Gülmen'den yazılı olarak aldı. Mahallenin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığını belirten Başkan Işık "Göreve geldiğimizden bugüne mahallemizin en büyük sorunlarından birisi olan yağmur suyu ve kanalizasyon hattının ayrılması sorununu tamamen çözdük. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Işık birçok sokak ve caddedeki asfaltlama, kilit taşı döşeme işlemleri, metruk evlerin yıkımı gibi önemli işleri de çözerek geride bıraktıklarını söyledi.

"Yatırımlar yeni yılda da devam edecek"

2021 yılı yatırım programında mahallede yapılması gereken hizmetlerle ilgili talepleri Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen'den yazılı olarak alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taleplerin değerlendirilerek 2021 yılı içinde yapılacağını belirtti. Başkan Işık "Sanayi Kavşağının eski hal yolu üzerindeki düzenlenmesi, vatandaşımıza ait Gevur Hamamının restorasyonu, otopark, benzin istasyonu önündeki otobüs durağının yeniden kurulması, Kıbrıs Caddesi aydınlatma ışıklarının devamı ve yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini aldık" dedi.

"Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde, Kasım ayında yapılan yüz yüze anket çalışmasında Belediyenin hizmetlerini çok iyi, iyi, ve orta derecede bulanların oranı yüzde 77 olması, bizleri mutlu etti" diyen Belediye Başkanı Işık hizmetleri yetersiz bulanların oranın yüzde 12.30 olduğunu ayrıca fikir beyan etmeyen vatandaşların oranın ise yüzde 10.71 olduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen ise talep ettikleri hizmetleri yazılı olarak Başkan Prof. Dr. Alim Işık'a ilettiklerini belirttiği konuşmasında, bugüne kadar yapılan hizmetler içinde ayrıca teşekkür etti. - KÜTAHYA