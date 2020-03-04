Başkan Işık, Macaristan'da - Son Dakika
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Başkan Işık, Macaristan'da

12 dakika önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AB Kültür ve Yaratıcılık Stratejileri Projesi'nin programına katılmak üzere Macaristan'a gitti.

Başkan Işık, Macaristan'da, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AB Kültür ve Yaratıcılık Stratejileri Projesi'nin programına katılmak üzere Macaristan'a gitti.


Kütahya'nın kardeş şehri Pecs'in tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden Işık, Macar yetkililerden bilgiler aldı.


Işık, sosyal medya hesabından, "İlimiz Kütahya ile kardeş şehrimiz Macaristan'ın Pecs şehri belediyeleri tarafından yürütülen AB Kültür ve Yaratıcılık Stratejileri Projesi'nin kapanış programı Pecs'de düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde paylaşım yaptı. - KÜTAHYA

Avrupa Birliği, Macaristan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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