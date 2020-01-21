Başkan Işık mimarları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işık mimarları dinledi - Son Dakika

Başkan Işık mimarları dinledi

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Işık mimarları dinledi, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Orhangazi İş Merkezi'nde yer alan Kütahya Mimarlar Odası'nı ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkaç ve yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Belediyesi'nin projeleriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Işık, ziyarette Morkoç ve yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerilerini dinleyip sorularını yanıtladı.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Oda Başkanı Morkaç, Başkan Işık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Ziraat Türkiye Kupası'nın "süper" takımı Kırklarelispor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Işık mimarları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]