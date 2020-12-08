Başkan Işık: "Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük" - Son Dakika

Başkan Işık: "Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük"

08.12.2020 11:16
Başkan Işık:

Mahalle gezilerini tarımsal üretimi ile ön plana çıkan Okçu Mahallesi ile devam eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek talepleri aldı.

Mahalle gezilerini tarımsal üretimi ile ön plana çıkan Okçu Mahallesi ile devam eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek talepleri aldı.

Okçu Mahallesini Başkan Yardımcıları Salih Özden, Murat Arık, Abdullah Damcı, Ömer Köse ve İlyas Bahar ile birlikte ziyaret eden Başkan Işık, mahalle muhtarı Ali Yamandan mahallede yapılması istenen talepleri aldı.

Başkan Işık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Okçu Mahallesi'ne tarımsal üretimi ön plana çıkarttıkları için teşekkür etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Görevi başladığımızda mahallemizin iki önemli sorunu vardı. Birisi içme suyu deposuydu. Çok şükür 300 tonluk depoyu bitirdik, şuanda deneme çalışmaları devam ediyor. Yakında işletmeye alacağız. Yine Okçu ve Güveçci mahallelerimizin birlikte kullandığı Çamlıca yolu olarak bilinen yolumuzu geçen yıl asfaltlama, bordür taşları ve kilit taşları döşemesini gerçekleştirdik. Mahalle içinde bazı çalışmalarımız oldu. 2021 yılı programı içerisinde park sulaması ve bu amaçla ilgili bir depo talebi daha var. Diğer taraftan mahallemizin sonradan mahalle olan köylerimizdeki sorunlardan olan birisi olan imar uygulaması talepleri var. Onunla ilgili yerleşim yerindeki imar konusunu diğer mahallelerimizle birlikte görüşüp yeniden değerlendireceğiz. Okçu, Güveçci ve Sofu Mahallelerimizin ortak problemi olan sulama suyu kanalının elden geçirilmesi, kanaletlerin yapılması veya kapalı boru sistemiyle sulama sisteminin yeniden ele alınması talebi var. Bunu da Devlet Su İşleri görüşüp eğer yapabilirlerse DSİ, eğer olumsuz bir sonuç gelirse Belediyemiz aracılığı ile yapacağız. Muhtarımız Ali Yaman ve çalışma arkadaşlarına mahallemize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük
Başkan Işık: Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük
Başkan Işık: Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük

Salih Özden, Murat Arık, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işık: 'Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük' - Son Dakika


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