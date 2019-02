Başkan Işık, Projelerini Görücüye Çıkardı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda projelerini anlatarak, belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Tanıtım toplantısı için Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'na gelenler salona sığmadı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılaşırken, meclis üyesi adayları da coşkulu alkışlarla karşılandılar. Kocabaş Çayı'nın çevre düzenlemesi, Yüzüncü Yıl Parkı otopark ve çevre düzenlemesi, kavşak projeleri başta olmak üzere hem otopark hem de trafik sorunlarını çözecek büyük projeler açıklayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, projelerini görücüye çıkardı.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın meclis üyesi adayları; "Nihal Nalça, Ahmet Erden, Ferhan Cesur, Yılmaz Adalı, Sibel Kesici, Müjgan Ergüven, Olcay Tavus, Hakkı Saban, Mustafa Durak, Erhan Sürer, Alper Şen, Tamer Ergün, Hakan Aslantürk, Ahmet Karataş, Ergün Tulnay, İbrahim Demircan, Ersoy Akyıl, Eda Aydemir, Orhan Dağlı, Şahin Ekin, Nurettin Yılmaz, Birol Özlenir, Recai Cesur, Zafer Demirbaş, Ünal Tekeli" isimlerinden oluştu. Toplantıda adayların sıralaması açıklanmadı.



Toplantının başında Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın 5 yılda Biga'da neler yaptığının kısa bir özeti olan video gösterildi. Video gösteriminin ardından kürsüye gelerek konuşan Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, "Bugün 2019 Yerel Seçim sürecinin en önemli aşamasını gerçekleştirmek için toplandık. Bize güç vermek için bu salonu dolduran bütün Bigalılara ve burada bugün bulunan bütün arkadaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz diyorum." Diyerek konuşmasına başlayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Yine önemli bir yolculuğun arefesindeyiz. Yaklaşık 15-20 gün önce başladığımız seçim çalışmalarına hem önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimizi hem de bu projeleri birlikte gerçekleştireceğimiz belediye meclis üyesi arkadaşlarımı sizlere ve tüm Biga'ya tanıtmak için burada toplandık. Az önce izlediğiniz videoya baktığımızda 5 yılda ne çok iş yaptığımızı gördünüz. Gerçekten Biga'da daha yapacak çok işimiz var. 5 yıl önce sevgi kazanacak, Biga kazanacak diye yola çıktık. Sevgi de kazandı, Biga da kazandı." Diye konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Biga'nın kazandığını nereden biliyoruz. Biga gerçekten bölgenin bir çekim merkezi haline geldi. Eskiden Biga'dan dışarı giderdi Bigalılar. Şimdi de çevre ilçelerden özellikle hafta sonları zamanlarını geçirmek isteyenler Bigamıza geliyorlar. Demek ki Biga 5 yılda önemli bir değişim gerçekleştirmiş ve önemli bir çekim merkezi haline gelmiş ki insanlar da artık burada yaşamak istiyorlar. Biga, çevre ilçelere örnek gösteriliyor" diye konuştu.



Başkan Işık, "Gururla ve övünerek söylüyorum. 5 yıldan bu yana hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, siyasi düşüncesine, partisine bakmadan Biga'ya hizmet etmeye çalıştık. 'Ben Biga Belediyesi'ne gittim. Benim siyasi düşüncemden dolayı benim işim olmadı' diyecek bir kişinin çıkma ihtimali yoktur. Alnımız açık, gözümüz ufuklarda ileriye bakar bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştık. Yollar, köprüler, bunlar yapılır. Ama önemli olan bu insanları burada bir ve beraber tutabilmektir. Ülkenin içinde bulunduğu duruma her zaman üzülmüşümdür. Bu yüzden biz ayrıştırma, dışlama, ötekileştirme yapmadık. Biga'da bir ve beraber olarak çalıştık. İşlerimizi de yine sizlerle birlikte planlayıp üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar bütün ihtiyaçları da beraber bir şekilde belirlediğimiz için de yapmış olduğumuz bütün işler ve etkinlikler Bigalılar tarafından beğenildi. Bu işlere sahip çıkıldı. Bunun için tüm Bigalılara bu 5 yıllık zaman zarfında benim başında olduğum ekibe vermiş oldukları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Yine belediyecilik anlayışının sadece yoldan, yeşil alandan, kanalizasyondan ibaret olmadığını gösterdik." Diyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Sadece bir pencereden bakmadık. Hayatın her zaman içinde olduk. Kimin neye ihtiyacı varsa çözmeye çalıştık. 55 tane parkımız vardı, Biga imar planında park olarak ayrılan. Bunların 32 tanesi biz göreve geldiğimizde park olarak kullanılıyordu. 23 tane daha ekledik. 2'si hariç tüm parklarımızı yeniledik. İnşallah önümüzdeki dönem o parklarımızı da yenileyeceğiz. Londra'dan, Avrupa'nın birçok şehrinden kişi başına düşen metrekare olarak yeşil alana sahip bir imar planı yaptırdık. İşte geçtiğimiz günlerde belediye meclisinden geçen imar planında özellikle yeşil alanları, insanların birlikte vakit geçirebilecekleri kamu alanlarını çok daha fazla yapmaya çalıştık. Belediye olarak buralardan para kazanmak yerine bu faydayı Biga halkına sunmak için yeşil alanlar konusunda çok iddialıyız. Londra'nın iki katı yeşil alana sahip bir ilçede inşallah bundan sonra daha mutlu ve huzurlu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' sözünü kullanmamı herkes benden rica etti. 'Seçim çalışmanızda en çok bunun üzerinde durun, en çok buna önem verin' dediler. Ben de Bigalılardan aldığım güçle 'yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyorum" İfadelerini kullandı.



Kocabaş Çayı çevre düzenlemesi, Yüzüncü Yıl Parkı çevre düzenlemesi ve kavşak projeleri dikkat çekerken, Tema Park ve Biga Port Projesi, Tema Park Camii, Şehitlik Parkı, Şehitlik Aile Sağlık Merkezi, Şehitlik Düğün Salonu, Galericiler Sitesi, Muammer Aksoy Caddesi yol düzenlemesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi düzenlemesi, Nakliyeciler Sitesi çalışmaları da ilgi gördü. Eğitim ve spor alanlarıyla ilgili projelerini de açıklayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga'yı geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Işık'ın diğer projeleri arasında her mahalleye kreş, Sosyal Konut Projesi, Çavuşköy'de Spor Kompleksi, TOKİ Vadi Biga Projesi, Alyzeimer Bakım Merkezi, Engelli Bakım Merkezi, Kocabaş Çayı'nda su tutma projesi, Bedava Su Projesi, Tabakhanelerde Modern Biga Projesi, Yeniceköy Camii, Dernekler Binası, Engelsiz Park, İnönü Caddesi Yol Düzenlemesi, Abdiağa Macera Parkı, Akıllı kent çalışmaları, Su kaynaklarında süreklilik, Yenilenebilir enerji yatırımları, Kadın Emeği Pazarı, Nostalji tramvayı, Hayvan Parkı, Mobil ödeme de dikkat çekti. Başkan Işık, seçim çalışmaları kapsamında farklı projeler de açıklayacağını dile getirdi. - ÇANAKKALE

