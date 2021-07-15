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Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız" - Son Dakika

Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız"

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:18
Başkan Işık:

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) 51. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan Belediye Başkanı Alim Işık, yeniden güven tazeleyerek genel başkanlığa seçilen Süleyman Çankaya ve yeni yönetimi tebrik etti.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) 51. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan Belediye Başkanı Alim Işık, yeniden güven tazeleyerek genel başkanlığa seçilen Süleyman Çankaya ve yeni yönetimi tebrik etti.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği, 51. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. KİYD Genel Başkanı Süleyman Çankaya'nın tek liste ile girdiği seçimde yeniden üyelerin güvenini alarak genel başkanlığa seçildi. Derneğin üyesi olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ta genel kurula katılarak oy kullandı ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kütahya'ya hizmet eden kurum ve kuruluşları bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişilerin sürekli eleştirdiğini belirten Başkan Işık, bu tip kişilerin toplum nazarında itibar edilmemesini istedi. Başkan Işık, "KİYD'nin 51. Olağan Genel Kurulu, şehrimizin güzide derneğine ve güzide insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçmişte görev alan üyelerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerimize de başarılar diliyorum. Derneğimiz köklü ve Kütahya'nın ilk derneklerinden birisi. Derneğimizin saygın bir kimliği var. Belediyemiz olarak KiYD'nin her türlü faaliyetinde bulunmak ve katkı sağlamak isteriz. Derneğimizin özellikle üniversite öğrencilerimize yaptığı yardımın büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun için burs veren, maddi ve manevi destek olan tüm hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"BU ŞEHRİN EVLADI OLMANIN ONURU VE GURUR VAR"

Şehrin bir evladı olmanın bir onuru ve gururu olduğunu, hem de büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Bu şehrin kabuğunu kırmak zorundayız. Çünkü bu şehir hep arkadan konuşan, dedikoduyu öne çıkartan, maalesef işi olmadığı halde çalışan kim varsa onun önünü kesmek isteyen sayıları üç-beş kişiyi geçmeyecek insanların yıllarca kölesi olmuş. Bu insanların kim olduklarını hepimiz biliyoruz. ya emekli ya işsiz. Yıllarca bu uygulama ile kendince nemalanmış, itibar elde etmeye çalışmış. Ama kendi memleketini yeren, kendini yerer sözünün gereği olarak kendini küçük düşürdüğünün farkında değil. Sosyal medyadan yalan yazıyor. Doğru hiçbir şey yok, belge yok, bilgi yok, şehri kötülüyor. Şehrin belediyesini kötülüyor. Şehrin diğer kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, derneklerini kötülüyor. Arkadaşlar siz kimsiniz. Bu memleketin evladı olarak şehrin aleyhine, şehri kötüleyen haber yapmak sizin haddinize mi? Bunlara dur diyeceğiz, demek zorundayız. İnanın, saysak 10 kişiyi geçmez. Ama bu şehrin o kadar güzellikleri var ki. O kadar güzel insanları var ki. Yetiştirdiği o kadar değerler var" diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN MAKAMLARDAN BEKLENTİSİ YOK"

Hiç kimsenin bu tür makamlardan bir beklentisi olmadığını konuşmasında ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, herkesin bulunduğu yerden şehre ne katabiliriz diye düşüncesi olduğunu söyledi. Başkan Işık, "Bu şehir, bu şehre çivi çakılmasını istemeyen insanların kölesi değil. Eleştiri elbette olacak. Ama eleştireceğim derken yalan, iftira, itham şehrimize yakışmıyor. KİYD'nin bu ilin bir marka değeri olarak, bunlarında önüne geçilmesi konusunda ciddi anlamda etkisi olacağına inanıyorum. Bir dedikodu duyduğumuzda o kişiyi arayarak yüzleştirelim. Bunları içimizde barındırmayalım. Bu memleketin kimliğini taşıyan, Kütahya'yı görmemiş, başka şehirde oturuyor, Kütahya'da yapılandan haberi yok ama yazıyor. 'Belediye, Kütahyaspor'a 12 milyon lira harcattı. Hesabını ver' diye yazıyor. Dokümanlara bakıyoruz, 5 milyon 800 bin lira harcanan para. Belediye, Kütahyaspor'a destek olduysa, belediyemizin uhdesinde şehrimizin markası olarak Türkiye'ye örnek olan bir takım oluşturduysa niye çekemiyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz. İki katından fazla belediyenin parasını harcadın diye yalan haber yapıyorsunuz. Bu insanlara bu şehirde prim verilmemesi lazım" dedi.

"ŞEHRİN MORALİNİ BOZANLARA MÜSAADE EDİLMEMELİ"

Başkan Işık, sivil toplum kuruluşlarının, bu şehrin moralini bozan, bu şehrin önünü tıkamaya çalışan insanların gereksiz yere itibar kazanmaya çalışmasını müsaade etmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Işık, "Çalışana hepimiz destek olacağız. Gece gündüz çalışan çöp işçisini mahallesinde hor gören insanlara müsaade etmeyeceğiz. Biz çalışıyoruz. Her şeye rağmen bu şehre eser kazandırmak için tek başında kalsam, belediye başkanı olarak görevimi yapacağım. Ama derneklerimizin de, kurum ve kuruluşlarımızın da bu şehrin hak ettiği yere gelmesi için çalışana destek olmasını talep ediyorum. Zamanında ihale alanlar ve rahat rahat bu memlekette gezenler, şimdi açık ihale uygulamasına geçince ihaleye katılamıyor yada ihale alamadığı için çamur atmaya kalkıyorsa, buyursun gelsin. Biz hesabı devletin denetim kurumlarına veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bu şehrin hastalıklarını geride bırakmamız için elimizden geleni yapacağız. Yeniden yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. Üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız
Başkan Işık: Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız
Başkan Işık: Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız

Üniversite, Alim Işık, Çankaya, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Işık: 'Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız' - Son Dakika


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