Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı - Son Dakika

Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı

14.10.2020 11:31
Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un, "Asım Gündüz Caddesi'nde trafik eski haline dönmeli, esnaf da bu şekilde istiyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un, "Asım Gündüz Caddesi'nde trafik eski haline dönmeli, esnaf da bu şekilde istiyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Başkan Işık, "Oradaki 3-5 esnafın geçmiş dönemdeki rahatını düşünerek şehri yönetemeyiz. 'Asım Gündüz Caddesi'nde 3-5 esnaf istiyor' diye de şehrin trafiğini mahvedemeyiz. Lütfen herkes açıklamasını yaparken dikkatli olsun. Şehrin başka sorunları var. Şu anda Kütahya Belediyesi 24 saat canla başla çalışıyor. Eleştirilecek icraat bu olmamalıydı" dedi.

Şehrin sorununun Asım Gündüz Caaddesi'ndeki trafik akışının olmadığını dile getiren Başkan Işık, "Bugün İHA kaynaklı olduğunu öğrendiğim bir haber medya kuruluşlarında yayınlandı. Kütahya AK Parti İl Başkanı trafiğin Asım Gündüz Caddesi'nde tahmin ediyorum kastettiği, ters dönmesi yönünde bir beyanatta bulunmuş. Cevabımdır, kendilerine ait partiden Belediye Başkanlarının döneminde allak bullak edilen ve yine 2. kendi başkanları döneminde ters döndürülen trafik aslına dönüş yapmıştır. Kaldı ki Vazo Meydanı'nda yapılan alt geçidin 90 derece ters olmasından dolayı şehrimizin trafiği içinden çıkılmaz bir soruna dönüşmüş, alt geçidin kullanım oranı yüzde 20'nin altında iken bu istikamet değişikliği ile tarafımızca yapılan bu düzenleme ile alt geçidin kullanım oranı yüzde 50'ye doğru yaklaştırılmıştır. Alt geçidin ters yapılmasının sebebi şehir trafiğidir. Sorunun çözümü için alternatiflerden birisi de geçen yıl Temmuz ayında tarafımızca yapılan trafik şurasında çıkan karar ve öneri doğrultusunda bu işlem yapılmıştır. Lütfen bilmeden konuşmayalım, şehrin sorunu da bu değildir. Oradaki 3-5 esnafın geçmiş dönemdeki rahatını düşünerek şehri yönetemeyiz. 'Asım Gündüz Caddesi'nde 3-5 esnaf istiyor' diye de şehrin trafiğini mahvedemeyiz. Lütfen herkes açıklamasını yaparken dikkatli olsun. Şehrin başka sorunları var. Şu anda Kütahya Belediyesi 24 saat canla başla çalışıyor. Eleştirilecek icraat bu olmamalıydı. Bunu düzeltmek istedim. Sanırım bu başkanın şahsi görüşüdür, partinin görüşü olsaydı geçmiş dönemde kendi partisine ait bir Belediye Başkanı şimdi bizim yaptığımız gibi diğer Belediye Başkanı da trafiği ters döndürüp Kütahya'yı mahvetmezdi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı

Asım Gündüz, Kütahya, Ceyhun, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı         
12:03
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor         
09:32
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Işık'tan Ceyhun'a Asım Gündüz cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei