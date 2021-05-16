Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı - Son Dakika

Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı

16.05.2021 16:22
Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı, System.String[]

İstanbul 2 Nolu Barosu ve Hukukçular Derneği, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınadı.

İstanbul 2 Nolu Barosu ve Hukukçular Derneği, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınadı.

Dünyanın birçok şehrinde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protestolar sürüyor. İstanbul 2 Nolu Barosu ve Hukukçular Derneği üyeleri de bu zulme sessiz kalmayarak, Beyoğlu'nda basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları 1948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Nitekim Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. İsrail terör devleti saldırılarına Gazze'de devam etmiş ve bu saldırılarda 41'i çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş, bin 100 kişi ise yaralanmıştır" dedi.

"Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız"

Yılmaz, "İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını, uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri aşağıda söylediğimiz çağrımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermelidir. Bizler Hukukçular Derneği ve vicdan sahibi hukukçular olarak, İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyor ve taahhüt ediyoruz" dedi.

"Filistin'de, Gazze'de aslında bir savaş yoktur"

Uluslararası Hukukçular Birliği adına konuşan Yasin Şanlı ise, "Filistin'de, Gazze'de aslında bir savaş yoktur. Orada insanlığa karşı bir saldırı vardır, insanlık onuruna karşı bir saldırı vardır, sivillere karşı katliam vardır, soykırım vardır. İsrail bu soykırımı ve katliamı gerçekleştirmektedir. Biz hukukçular olarak Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin haklarını savunmak üzere her platformda, her zeminde onların yanında olacağız, onları savunacağız. Buradan bütün dünyaya onların arkasında olduğumuzu, haklarının savunucusu olduğumuzu deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından slogan atan kalabalık daha sonra dağıldı. - İSTANBUL

Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı
Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı
Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı
Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı

İstanbul, Filistin, İsrail, Terör, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hukukçular derneği ve İstanbul 2 Nolu barosu Filistin'deki zulmünü kınadı - Son Dakika


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