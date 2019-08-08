Son Dakika Haberleri: Başkan Işık'tan Kütahyalılar Derneği'ne tebrik ziyareti
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Başkan Işık'tan Kütahyalılar Derneği'ne tebrik ziyareti

1 saat önce

Kütahyalılar Derneği Başkanı Zereriyya Dağcı, dernek olarak uygulamaya konulan projeyle alakalı Belediye Başkanı Alim Işık'a bilgi sundu.

Başkan Işık'tan Kütahyalılar Derneği'ne tebrik ziyareti, System.String[]
Kütahyalılar Derneği Başkanı Zereriyya Dağcı, dernek olarak uygulamaya konulan projeyle alakalı Belediye Başkanı Alim Işık'a bilgi sundu.

Işık, derneği Bahçelievler Mahallesi'ndeki temsilciliğini ziyaret eden Başkan Işık, Başkan Dağcı ve yönetim kurulu üyelerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli de hazır bulundu.

Başkan Işık, ziyaret sonrası Bahçelievler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün sporcu öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - KÜTAHYA
Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Alim Işık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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